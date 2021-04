Les tests covid réalisés lundi soir dans l'effectif bordelais se sont révélés tous négatifs. C'est une bonne nouvelle évidemment avant la demi-finale européenne prévue samedi (16 heures) contre Toulouse. Mais il faudra attendre avant d'avoir la certitude que le match puisse se dérouler. Les joueurs devront encore subir deux séries de tests, aujourd'hui mardi et vendredi On ne devait savoir que samedi matin si le match peut vraiment avoir lieu. A noter que la procédure de l'EPCR n'est pas la même que celle du Top 14. Elle fait au cas par cas, elle se base a priori sur les tests réalisés au maximum trois jours avant le match. L'EPCR se donne donc le droit d'annuler le match d'autorité si elle estime que la sécurité des joueurs est compromise. L'équipe non-fautive sera alors déclarée gagnante. (Toulon a perdu son huitième sur tapis vert contre le Leinster).

Tout cas décelé dans la semaine à l'UBB ne provoquera pas obligatoirement l'annulation du match mais il faudra que les Bordelais démontrent que le joueur en question s'est préparé sans contact. Il faudra “tracer“ soigneusement son parcours. Ceci dit, de nouveaux cas positifs enregistrés cette semaine seraient quand-même de très mauvaises nouvelles.

L'équipe devait reprendre l'entraînement dès mardi par petits groupes. On rappelle que les joueurs positifs à la covid la semaine passée devaient respecter non pas sept, mais dix jours d'isolement (variant anglais). Ainsi, au moins huit joueurs devraient manquer à l'appel de la demi-finale, dixit Laurent Marti lui-même. Une chose est sûre, les Bordelais ne pouvaient pas plus mal préparer cette rencontre d'un point de vue sportif et collectif.