Mi-décembre, malgré des conditions sanitaires en respect de l'ancien protocole de l'EPCR, Toulon puis le Stade français faisaient le choix de ne pas disputer leur deuxième rencontre de Coupe d'Europe. C'était sur la pelouse des Scarlets (Champions Cup) pour le RCT et de Cardiff (Challenge Cup) pour les Parisiens. Une position qui avait entraîné leur défaite sur tapis vert (28-0).

Trois semaines plus tard, l'affaire n'est pas encore à son point final. Depuis, la contamination des effectifs de Bayonne puis Pau, justement lors de rencontres européennes, a fait monter la pression autour du protocole mis en place à l'échelle européenne. Si bien qu'aux yeux des présidents du Top 14, réunis ce mardi soir autour du bureau de la LNR justement pour évoquer un durcissement du protocole sanitaire en Coupe d'Europe, le choix des deux clubs de ne pas disputer ces rencontres était justifié.

Pour joindre la parole aux actes de solidarité, un courrier signé de l'ensemble des présidents du Top 14 devrait être adressé dans les prochaines heures aux dirigeants de l'EPCR afin de réclamer l'annulation de la sanction (défaite sur tapis vert) et la tenue de ces matchs, via un report dans les prochaines semaines. Ils se joueraient selon les règles d'un nouvel encadrement sanitaire, plus stricte et très proche de ce qui se fait en Top 14, dont la direction de la Coupe d'Europe a accepté le principe ces dernières heures et qu'il ne reste plus qu'à ratifier.