C'est une nouvelle qui pourrait peser lourd dans la préparation de la demi-finale de Champions Cup entre La Rochelle et le Leinster dimanche : l'ouvreur international irlandais Jonathan Sexton (35 ans ; 99 sélections) ne sera pas sur la pelouse de Marcel-Deflandre.

La province de Dublin sera donc privée de son chef d'orchestre et maître à jouer. C'est le club qui a lui-même officialisé son forfait, par le biais de l'entraîneur en chef Leo Cullen : "Malheureusement, le capitaine Johnny Sexton n'est toujours pas disponible et continuera à s'entraîner et à être évalué dans le cadre du processus de retour au jeu." Le joueur avait été victime d'une commotion cérébrale lors du quart de finale européen remporté sur la pelouse d'Exeter, une de plus pour celui qui en a subi beaucoup ces dernières saisons.

Ross Byrne à la baguette

Sexton, aussi capitaine du XV du Trèfle, avait aussi dû renoncer à la première journée de la Rainbow Cup, le week-end dernier, contre le Munster. C'est forcément un coup dur pour son équipe qui perd là un élément moteur. C'est donc Ross Byrne (26 ans ; 13 sélections) qui devrait officier à l'ouverture dimanche à La Rochelle. Bien sûr moins expérimenté que son glorieux aîné, il demeure tout de même un joueur de grand talent et avait été remarquable quand il avait remplacé Sexton après seulement 27 minutes de jeu à Sandy Park.

Par ailleurs, le club a confirmé plusieurs retours de blessure dont ceux de James Ryan ou Gary Ringrose qui ont rejoué samedi dernier.