Vous n'avez qu'une chose en tête cette semaine, gagner cette finale ?

Oui forcément, ça nous travaille depuis un petit moment déjà, mais là on est en semaine de finale donc ça sent bon la Coupe d'Europe. Il nous tarde vraiment d'y être, on est mercredi, ça va arriver vite donc il ne faut pas que l'on soit trop impatient non plus et qu'on garde toute cette énergie pour tout lâcher sur le terrain samedi.

Avec Antoine Dupont tout est déjà bien ficelé ?

On n'a pas rejoué ensemble depuis la demi-finale, donc depuis trois semaines on se projette sur cette finale, on travaille bien avec Antoine comme avec les autres. Tout le monde est confiant, tout le monde sait ce qu'il devra faire samedi.

Vous aviez besoin de ce repos et de ces trois semaines sans match ?

Oui ça fait du bien de couper un peu avec le rugby, mentalement ça permet de recharger les batteries, parce que la saison est longue depuis presque un an. Ça fait du bien aussi physiquement parce que la fin de saison va être très chargée avec cette finale de Coupe d'Europe mais aussi le Top 14 qui suit derrière. Cette plage de récupération a fait du bien à tout le monde et j'espère que cela portera ces fruits.

Cette Coupe d'Europe occupe beaucoup de place dans les esprits au Stade toulousain ?

C'est la première fois que notre groupe joue une finale de Coupe d'Europe. C'est vrai que depuis la demi-finale on est concentré sur cette finale même s'il ne fallait pas négliger le Top 14 mais c'est assez difficile de ne pas penser à autre chose qu'à ça. Maintenant que le Top 14 est passé,on va pouvoir vraiment se concentrer sur la finale et l'aborder de la meilleure des manières.

Vous pourriez devenir avec votre père le premier duo père fils champion d'Europe...

Je ne savais pas, cela pourrait être une belle petite histoire mais c'est vrai que j'y pense pas du tout j'essaie de rester concentré sur moi, sur mon match et sur le collectif. Si on a la chance de gagner samedi, ça sera un clin d'œil de plus à l'histoire du club et de notre famille mais cela reste quand même anecdotique.

Ton père a gagné plusieurs finales de Coupe d'Europe est-ce qu'il te donne des conseils ?

Non. Franchement il me laisse vivre mon expérience et ma finale comme je le sens. Il n'est pas du genre à faire l'ancien, à me dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il me dit juste de profiter de ces instants parce qu'ils sont rares.

Quand on a un rôle stratégique comme le tien, on regarde forcément l'adversaire, tu as vu cette demi-finale contre le Leinster, les Rochelais ont marqué les esprits, qu'est-ce que tu en as tiré ?

On connaissait déjà toutes les qualités de La Rochelle avant ce match-là, mais c'est vrai que le match qu'ils font contre le Leinster c'est du très haut niveau. Ils ont littéralement éteint les Irlandais qui sont quadruples champions d'Europe et qui ont quasiment que des internationaux dans leurs équipes. La Rochelle a fait un match extraordinaire, mais on n'a pas été surpris par ce match, on connaît les qualités des joueurs. Il faudra qu'on se serve de ce match-là pour les analyser et ne pas refaire les mêmes erreurs que le Leinster.

Décrocher une cinquième étoile et passer devant le Leinster c'est une source de motivation pour un enfant du club comme toi ?

C'est vrai qu'on est un paquet à être né quasiment dans ce club, donc c'est vrai qu'accrocher une étoile de plus sur le maillot cela serait quelque chose de fort pour beaucoup de joueurs de ce groupe. Il ne faut pas non plus que cela nous perturbe. Il faut juste qu'on pense que c'est un match de rugby de plus et qu'il faudra tout simplement le gagner. Gagner des matchs c'est beau mais on marque les esprits en gagnant des titres, on a su le faire en 2019 en étant champion de France. On a une opportunité de le faire encore ce week-end. On a la chance de jouer une finale avec un groupe qui est assez jeune donc je pense que c'est notre enthousiasme et notre insouciance qui va nous permettre de faire abstraction de l'évènement et jouer comme on sait faire depuis quelques années.

Maxime Médard a joué avec ton père, aujourd'hui il joue avec toi, cela a dû le surprendre quand tu es arrivé dans le groupe ?

Oui un peu, mais il lui tardait aussi parce qu'il me voyait évoluer dans les catégories jeunes. Maintenant on se connait bien, j'ai passé quatre mois en chambre avec lui pendant la Coupe du monde. Si on pouvait offrir une étoile de plus à Max ça serait que du bonheur. Il va nous tirer vers le haut et nous faire part de toute son expérience samedi pour qu'on puisse la gagner.

Il y a beaucoup de joueurs clés qui vont manquer cette finale, est-ce que cela représente une motivation supplémentaire pour vous ?

Oui bien sûr, dans ces moments-là, on essaie de trouver des petits éléments pour nous motiver donc c'est vrai qu'il va nous manquer des joueurs clés qui sont dans le groupe depuis plusieurs années, qui se sont donné corps et âme pour faire grandir ce groupe. On pense forcément à Yoann, à Sofiane, à Julien qui va être privé de cette finale, mais on pense aussi à tous ces mecs qui se sont entrainés dur et qui n'ont pas eu la chance de jouer une seule minute en Coupe d'Europe et qui ne pourront pas venir au match parce qu'on se déplace avec un groupe limité. Donc on pense a tout ces joueurs, qui méritaient de jouer ces moments-là, on va essayer de leur faire vivre ce match à travers leurs écrans comme s'ils y étaient.