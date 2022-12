Entre sa suspension et sa prolongation avec le Stade rochelais, Ronan O'Gara a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Jusqu'ici plutôt discret, le manager rochelais a enfin pris la parole. C'est à l'issue de la rencontre face à Northampton, ce samedi, qu'il s'est exprimé. Parmi les sujets abordés, sa prolongation. Courtisé par plusieurs grandes nations du rugby (notamment la RFU), , Ronan O’Gara, arrivé à La Rochelle à l’été 2019, a prolongé son contrat de trois années supplémentaires avec le club maritime. Un choix qui semble s'être fait plutôt naturellement : "Honnêtement ce n'était pas quelque chose qui m'a perturbé ou qui a pris de la place. Ma décision était assez facile à prendre. J'avais deux possibilités : entraîner une équipe nationale ou entraîner l'une des meilleures équipes d'Europe. Je pense que le titre de l'année dernière, c'est juste le début pour cette équipe, cette ville, ces supporters. J'aimerais laisser une trace après mon départ de La Rochelle. Je suis un très grand compétiteur et je sens le soutien des supporters les plus fidèles, c'est important. Je suis privilégié d'avoir l'opportunité d'entraîner cette équipe de la Rochelle, même s'il y a de la frustration en ce moment avec ma suspension".

"Malheureusement j'ai touché un point sensible"

Finalement, Ronan O'Gara expliquait que sa prolongation était loin d'être sa plus grosse préoccupation. Ce qui contrarie l'entraîneur, c'est bien sa suspension : "J'ai fait seulement trois matchs de suspension sur dix. Le club a décidé de ne pas faire appel. Je suis complètement en désaccord avec le fait d'accepter qu'on dise que je n'ai pas respecté l'intérêt supérieur du rugby. C'est complètement faux. J'ai respecté le processus. Malheureusement j'ai touché un point sensible. J'ai utilisé les mauvais mots mais dans une conversation privée. C'est très frustrant, c'est un énorme désavantage pour mon équipe. J'ai beaucoup de torts mais je vous assure que je n'ai jamais, jamais, attaqué les intérêts supérieurs de notre sport fantastique".

Bien que le club n'ait pas souhaité faire appel des dix semaines de suspension accompagnées d'une amende de 20 000€ dont 5 000€ de sursis, Ronan O'Gara précisait : "J'attends de voir cette semaine si je peux être libre plus tôt parce que dix semaines c'est trop." Affaire à suivre.