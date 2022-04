Le volume de jeu que vous avez mis ce week-end, est prometteur en vue du retour...

Oui bien sûr, on a beaucoup d'espoir pour le match retour surtout au vu de la physionomie et du volume de jeu que l'on a mis ce week-end à 14 face à l'Ulster. C'est vrai qu'on a envoyé pas mal de jeu, on a su retrouver un jeu plus simple, mais beaucoup plus efficace que ces derniers mois, donc on y croit à fond même si ça va être difficile là-bas et que l'on aura un petit désavantage. Mais en tout cas, on travaille sur ce qui a été positif le week-end dernier, pour l'améliorer et pour continuer dans ce sens-là.

Que faut-il changer selon-vous ?

Jouer à 15 ce serait plus facile déjà (rire), car on sait que sur les matchs de haut niveau comme ça, les faits de jeu ça se paye cash et nous en avons fait les frais, samedi. Je pense qu'à 15, on aurait pu les mettre en plus grande difficulté et sûrement gagner le match. La discipline sera primordiale également, même si elle a été très bonne par la suite. Mais il faudra surtout gommer ces petites erreurs pour améliorer le positif et bonifier tout ce qu'on a pas réussi à concrétiser.

Est-ce que vous l'avez payé physiquement cette infériorité numérique ?

C'est vrai que ça a été un match assez engagé, avec beaucoup de rythme et il y a eu quelques pépins. Des joueurs ont été mis au repos en ce début de semaine et les autres ont continué à travailler et à améliorer ce que l'on a vu de positif à la vidéo. Et puis voilà, on sait que là-bas, ce sera très dur avec un volume de jeu encore plus élevé. On a fait un gros entraînement aujourd'hui pour garder l'intensité et le rythme. Donc, honnêtement, je pense que sur la fin de semaine, on sera encore plus frais et d'attaque pour samedi.

Est-ce un défi à la hauteur de celui que vous aviez relevé l'an dernier face au Munster, au même stade de la compétition ?

Ce sera forcément plus dur, car on part avec un désavantage. On jouera chez eux avec du public cette fois-ci, donc je pense que ce sera bien plus dur qu'au Munster, même si c'était un match compliqué. On le prend pour exemple même si c'est une rencontre qui n'a rien à voir. C'est une autre physionomie, on était aussi dans une autre forme ce jour-là, donc c'est pour ça qu'il y a plein d'éléments différents par rapport à l'année dernière, mais on l'aborde avec énormément de sérieux. Nous sommes habitués à ces matchs de haut niveau et l'on travaille très dur pour ça depuis le début de la saison.

Munster - Stade Toulousain (03/04/21)Icon Sport

Comment vous sentez-vous physiquement ?

Moi ça va, c'est sûr que je n'ai pas trop eu l'occasion de souffler à la suite du tournoi, mais j'avais fortement envie de rejouer avec les copains du club. J'essaye de récupérer au maximum quand j'en ai l'occasion et voilà, on sait qu'il y a des gros matchs qui arrivent donc il faut être le plus frais possible.

Est-ce qu'il y a une forme de pression suite à ce match et au vu du reste qui vous attend derrière ?

Non pas spécialement, car on va se rendre à l'Ulster avec certes un titre à défendre, mais au final pas grand chose à perdre. Je ne pense pas que nous sommes les favoris donc honnêtement, on y va sans complexe pour jouer notre rugby et prendre un maximum de plaisir. Samedi dernier, la plupart des joueurs qui ont joué, ont pris énormément de plaisir malgré la défaite et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué comme ça. Même dans les moments compliqués, en attaque comme en défense, on a pris beaucoup de plaisir à relancer depuis le bout du terrain. Notre rugby, on ne l'a pas perdu, on va aller là-bas avec les mêmes intentions et n'avoir aucun regret au coup de sifflet final.

Le format aller-retour joue plutôt en votre faveur pour le coup, suite au carton rouge écopé par Mallia...

C'est un format inédit, donc on n'a pas particulièrement prêté attention à la stratégie qu'il fallait aborder pour le premier match et au retour. Peut-être que s'il n'y avait eu qu'un match direct, la physionomie n'aurait pas été la même. On n'a pas réfléchi, on n'a pas calculé et là-bas, faudra pas calculer non plus.

Propos recueillis par Julien SOURNIES