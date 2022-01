Il ne fallait pas s’attendre à des miracles. Fortement touché par le Covid-19 ces dernières semaines, Montpellier faisait le déplacement en Irlande avec une équipe rajeunie et privée de bon nombre de ses cadres. Priorité faite au championnat, le MHR a sombré face au Leinster. Si les Languedociens n’avaient plus joué depuis le 27 décembre et une victoire décrochée à Biarritz, le quadruple champion d'Europe n’avait pas disputé la moindre minute en compétition depuis cinq semaines. Mais entre une équipe type irlandaise contre une équipe “espoir” héraultaise, de match il n’y a pas eu. Ce fut même un long chemin de croix pour les troupes du capitaine Guilhem Guirado qui retrouvait une place de titulaire dimanche après-midi. Un calvaire pour les jeunes Bevia et Martin, 19 ans tous les deux, qui réalisaient leur première sur la scène européenne.

Montpellier n’a même pas eu le temps de nourrir le moindre petit espoir dans cette rencontre. Les premières possessions irlandaises donnent le ton, à 100 km/h. La défense héraultaise est complètement dépassée. Le Leinster y rentre comme dans du beurre et ça fait mouche dès la 3e minute de jeu avec un essai de Conan (7-0). La vitesse d’exécution irlandaise dans les lancements de jeu donne l’impression que deux divisions séparent les deux équipes. Les cannes de l’ailier O’brien victimisent une équipe de Montpellier aux abois. Aprasidze, pas vraiment dans un grand jour, rend chaque ballon au pied et les sanctions sont immédiates. Vingt-troisième minute de jeu et le Leinster tient déjà le bonus offensif après les essais supplémentaires de Gibson Park (8e), Byrne (13e), Molony (23e, 28-0). Le MHR fini tout de même par faire illusion quelques instants. Le temps d’inscrire un essai par l’intermédiaire de Dakuwaqa après le gros travail du jeune centre irlandais Karl Martin dans le couloir droit (28-7, 27e). Seule et unique éclaircie languedocienne sous le soleil de Dublin. Quasiment chaque ballon irlandais est transformé en essai. Le Leinster construit les bases d’un succès historique en Champions Cup en menant 40-7 à la pause avec six essais inscrits par six joueurs différents (Conan, Gibson-Park, Byrne, Molony, Ala’alatoa, Larmour).

Plus grand écart jamais enregistré pour une équipe française en coupe d’Europe

D’enjeu il n’y a déjà plus. Le seul à subsister : le Leinster va-t-il battre son record de points ou d’essais inscrit dans cette compétition ? Pour trouver trace de ce succès historique, il faut remonter en 2004. Le Leinster balayait Bourgoin 92-17 avec treize essais inscrits. Et bien malgré les premières minutes héraultaises dans l’entame de la seconde période, il ne faut pas attendre bien longtemps pour voir Van Der Flier filer en terre promise. Montpellier encaisse sept essais supplémentaires en 40 minutes, dont deux doublés signés par le troisième ligne Van Der Flier et le talonneur Dan Sheehan. Sur une ultime pénalité à la 80e minute, Jonathan Sexton feinte d’aller en touche et joue à la main. Le jeu se renverse côté gauche et James Lowe fait parler sa vitesse pour inscrire le treizième essai du Leinster, permettant à la province irlandaise d’égaler son record du nombre d’essais inscrits en Champions Cup. Avec un écart de 82 points, Montpellier enregistre une défaite historique qui risque de faire couler pas mal d’encre.