Vous enchaînez beaucoup de matchs. Physiquement, comment vous sentez-vous ?

Je ne vais pas me plaindre, ça fait deux ans que je râle parce que j'aimerais jouer de plus en plus. Forcément on enchaîne, mais tout est mis en place avec le staff et les kinés pour que l'on puisse avoir une plage de récupération assez importante, pour qu'on soit bon le week-end et que l'on continue à jouer. J'ai la chance de pouvoir jouer des matchs de très haut niveau, c'est pour ça qu'on s'entraîne et qu'on joue.

Face à un adversaire que vous connaissez bien, sentez-vous que c'est une Coupe d'Europe que vous allez jouer ?

Je ne sais pas pourquoi dans ce club, dès qu'on parle de la Coupe d'Europe, les regards des joueurs changent. Le contenu d'est le même mais dans l'état d'esprit des joueurs, il y a vraiment quelque chose entre la Coupe d'Europe et le Stade toulousain. On sent vraiment qu'on ne va pas jouer un match de Top 14 contre l'Union Bordeaux-Bègles. On va se concentrer sur nous et jouer vraiment une demi-finale de Coupe d'Europe.

Est-il indispensable d'élever son niveau de jeu pour cette demi-finale européenne ?

On a la chance de pouvoir jouer cette Coupe d'Europe, qu'elle tienne à cœur au club. Donc forcément il faut qu'on élève notre niveau, les jeunes, les moins jeunes, même des joueurs comme Jerome Kaino ou Maxime Médard qui même eux sont capables à ce moment-là de l'année d'élever leur niveau. Forcément si tout le monde le fait, on n'a pas envie de passer à côté.

Top 14 - Matthis Lebel (Toulouse)Icon Sport

Le fait de jouer contre une équipe française enlève-t-il quelque chose à la particularité de cette compétition ?

Il y avait trois clubs français en quarts donc on avait beaucoup de chance de tomber sur un club français. Après, je pense qu'Ugo Mola vous l'a dit, nous, on a pris le parti de se concentrer sur nous-même cette semaine. Vraiment travailler sur nous et pas forcément penser à quel adversaire on allait rencontrer. Bien sûr on l'a analysé mais on avait vraiment à cœur de sortir un gros match pour nous, pour le public, pour tous les gens qui nous regardent. On se concentre sur nous. Que ce soit Bordeaux ou une autre équipe on aurait préparé le match de la même façon.

Comment vivez-vous les contraintes du protocole sanitaire ?

Nous, on arrive un peu à le tourner à la dérision. Quand on voit qu'on fait des tests, une, deux, voir trois fois par semaine et qu'ils sont tous négatifs, on arrive à en rigoler. Après nous ce qui nous importe depuis le début de la saison, c'est d'aller au bout et je pense que c'est une compétition qui va marquer toutes les années du rugby. Je pense qu'on en parlera parce que le contexte était bizarre, mais on a envie d'aller au bout donc on respecte le protocole qui est mis en place.

Quel regard portez-vous sur l'UBB ?

On a analysé, après on a la chance de les connaitre par rapport à des équipes anglo-saxonnes que l'on connait un peu moins. C'est surtout une équipe avec des individualités phénoménales et des joueurs de très très grande qualité. Je pense qu'il y a un bon état d'esprit entre eux et que c'est un club qui a su créer des liens. Mais je retiendrais surtout les grosses individualités qu'ils ont. Il va falloir qu'on resserre les rangs en défense et être très costauds et collectifs en défense si on ne veut pas passer une sale après-midi.

C'est une équipe très joueuse un peu comme le Stade toulousain ?

Oui ils jouent, ils ont de jeunes joueurs avec notamment Matthieu Jalibert qui aime mener son équipe et qui adore jouer au rugby. Ils ont des joueurs qui sont faits pour gagner leurs duels en attaque ou en défense. Oui, c'est une équipe joueuse.