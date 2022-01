Au vu du contexte et des décisions récentes, cette Champions Cup a-t-elle toujours du sens pour vous les joueurs ?

Elle a du sens car nous sommes des compétiteurs, on a envie d'aller au bout de la compétition quoi qu'il arrive. Après c'est sûr, il faudra nous expliquer certaines décisions plus clairement. Dans tous les cas nous sommes là pour défendre les couleurs du club et nous allons le faire le plus longtemps possible. Mais certaines décisions sont assez bizarres et créent de la frustration.

Vous n'avez pas pu jouer le match aller et il a été considéré comme nul, cela vous donne-t-il plus de motivation pour aller chercher des points en Angleterre ?

Oui c'est sûr qu'il y aura une motivation supplémentaire, car nous n'avons pas envie de nous faire sortir de la compétition à cause de choses que l'on ne contrôle pas. On espère pouvoir jouer ce week-end et cette fois nous aurons les cartes en mains. Si on passe à côté on pourra s'en prendre qu'à nous même.

Quels sont les points forts de cette équipe des Waps selon vous ?

Déjà c'est une équipe qui joue avec beaucoup de volume donc il va falloir être prêt au niveau du rythme. C'est une équipe complète qui maîtrise son rugby et qui possède une identité forte depuis toujours. Ce sera un beau match de rugby, ils viennent de réaliser une grosse performance en battant Leicester (16-13) et sont donc confiants. Ils partent peut-être avec un petit avantage mais nous allons compenser avec toute l'envie que nous allons mettre dans le match.

Justement jouer un Toulouse - Waps, une affiche historique, qu'est-ce que cela vous inspire ?

Personnellement je n'ai jamais joué contre eux mais c'est une affiche qui résonnait fort en Europe il y a quelques années. Les deux clubs ont une histoire importante donc forcément en tant que joueur c'est un match que l'on rêve de jouer et je vais prendre un maximum de plaisir sur le terrain.

Ces dernières semaines vous n'avez pas beaucoup joué, est-ce inquiétant avant une rencontre de Champions Cup où le temps de jeu effectif est généralement plus élevé ?

Cela peut-être inquiétant car nous n'avons pas joué depuis un petit moment et il va falloir trouver du rythme. Dans cette compétition il y a beaucoup plus de temps de jeu qu'en Top 14, mais ce que l'on propose au niveau des entraînements est un signal rassurant même s'il n'y a que la vérité du terrain qui parle. Je pense quand même que sur les vingt premières minutes ça va souffler un peu.

Test match - Matthis Lebel (France) contre la GéorgieIcon Sport

Sur le plan personnel comment jugez-vous votre première partie de saison ?

Tout n'est pas à jeter mais j'espérais mieux de mon début de saison (1 essai en Top 14, N.D.L.R). Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte mais globalement cela ne répondait pas aux attentes que je m'étais fixé au départ, donc il y a eu beaucoup de frustrations. Il y a quand même eu du positif, j'ai eu la chance de connaître ma première sélection (contre la Géorgie (41-15) en novembre dernier, N.D.L.R) ce qui m'a permis de repartir dans une nouvelle dynamique.

Vous attendez la liste des Bleus la semaine prochaine ?

Pour le moment j'attends juste de pouvoir à nouveau jouer au rugby. Il reste encore deux ou trois matchs avant le rassemblement, je vais essayer de prendre du plaisir et de m'éclater en club. Si je suis sélectionné ce sera avec plaisir et si je ne le suis pas je continuerais à tout faire pour y retourner.

Propos recueillis par Jérémy Marty