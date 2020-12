Les hommes de Mignoni souhaitaient être acteurs de cette édition 2020-2021 et ne plus "payer pour apprendre". Ils ont entamé ce match et le nouvel opus de cette Coupe d’Europe new look de la meilleure façons possible. Au bout de 24 minutes, ils avaient déjà inscrit quatre essais (par Mignot, Nakaïtaci, Rodda et Bastareaud) et donc le bonus offensif. Inspirés, ils s’appuyaient sur une conquête en place, un jeu au pied de pression plein d’à propos avant de jouer les bons coups quand il faut. Certes, les Gloucestermen avaient beaucoup fait tourner pour ce déplacement, quand les joueurs du président Roubert avaient titularisé une équipe pleine de garanties. Mais jusqu’au bout, les Rouge et Noir ont insisté, écartant notamment sur les extérieurs lors des turnovers où Arnold a offert passes à la main et jeu au pied décisifs.

Glasgow, le prochain test

Sur les huit essais inscrits (contre un seul aux Anglais buttant sur une défense agressive), Xavier Mignot (élu homme du match) en a marqué trois. L’international Dylan Cretin aussi a marqué les esprits et un essai, récompensant une activité débordante et des prises d’axe du terrain fréquentes. Avec un déplacement à Glasgow lors de la prochaine journée en guise de prochain test, les joueurs de Mignoni et Gérard auront l’occasion de vérifier qu’ils encore progressé en maturité sur la scène continentale En revanche, les Gloucestermen devraient avoir du mal à avoir des ambitions de qualification.