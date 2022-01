Voilà un report de match qui n'a pas fait plaisir aux Toulousains. La réception des Wasps pour la deuxième journée, prévue le 19 décembre 2021, avait été annulée à cause des restrictions gouvernementales de voyage entre la Grande-Bretagne et la France. La rencontre -comme toutes les autres qui avaient été annulées- s'est finalement soldée sur un 0-0 qui a du ravir les Anglais, mais probablement pas les Hauts-Garonnais.

Et pour cause, au moment où cette rencontre aurait du se tenir, tout prédestinait les rouge et noir à l'emporter face à des Wasps complètement décimés. Au total, vingt-cinq joueurs manquaient à l'appel dans les rangs des abeilles, entre des cas de Covid-19, une longue liste de blessés, et même le capitaine Brad Shields était suspendu pour ce match suite à un carton rouge. Des Wasps décimés, donc, face à des Toulousains qui sortaient d'une défaite à Bordeaux mais avec du rythme et des repères collectifs toujours en place.

Depuis la donne a changé. Quasiment un mois plus tard, les homme d'Ugo Mola n'ont joué qu'un seul match, face à Clermont. Match qu'ils ont perdu sur le score de 16 à 13 sur la pelouse de Marcel Michelin. Ils sont donc largement en manque de rythme avant de se déplacer à la Coventry Arena de Londres. A cela s'ajoute que le staff toulousain a du composer avec les absences de joueurs clés comme Antoine Dupont, Julien Marchand, Charlie Faumuina et Rory Arnold, et deux cas de Covid-19.

Bien que les Wasps aient connu une période de fortes turbulences en fin d'année 2021, l'atmosphère semble désormais plus paisible dans la banlieue de Londres avec un effectif plus fourni. Et ce match n'arrive pas au meilleur des moments puisqu'en plus de rester sur deux défaites en Top 14, le Stade toulousain se prépare à affronter une équipe des Wasps pleine de confiance, après avoir battu Leicester. Les Tigers étaient pourtant invaincus depuis le début de la saison.

Des ingrédients réunis pour assister à un match de haut niveau, avec deux prestigieuses équipes qui ont l'habitude de s'affronter en Champions Cup ces dernières saisons.