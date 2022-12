Les Maritimes étrennaient donc leur titre de champion d'Europe avec la réception de Northampton. Un statut tout nouveau et des obligations à tenir pour défendre déjà le trophée après le succès de la saison dernière. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Ronan O'Gara désiraient marquer leur territoire. Brice Dulin ouvrait les hostilités avec un essai plein de malice seulement quelques minutes après le coup d'envoi (5-0, 2 ème). De quoi mettre sur les rails, les Charentais visiblement motivés à l'idée de bichonner la coupe comme le tenant. Bourgarit s'extirpait d'un maul pour s'affaler dans l'en-but après un travail d'usure impressionnant (18-0, 21 ème). Le début d'un festival offensif.

Sur leur lancée, face à des Saints littéralement balayés dans tous les secteurs, l'emprise des locaux augmentait. Pierre Boudehent accélérait sur son aile après une merveille de service de Kerr-Barlow, face à des anglais incrédules (25-0, 24 ème). Marcel-Deflandre exulte à juste titre, d'autant qu'avant la pause Leyds bénéficie d'une longue passes sautée pour contenir le retour de deux adversaires et aplatir en force (32-0, 39 ème). Du grand art, le bonus offensif déjà dans l'escarcelle et tous les signaux au vert face à un tout petit Northampton, jamais dans le coup et bien trop indiscipliné dans plusieurs domaines pour enrayer les vagues successives proposées. Le champion d'Europe ne plaisantait plus.

Les Maritimes impitoyables

La suite ne faisait que confirmer la tendance, des Charentais appliqués et concentrés sur un seul et même objectif. Kerr-Barlow contrait un dégagement anglais, et servait son capitaine Alldritt avec altruisme pour le cinquième essai de la soirée (39-0 43 ème). Un cavalier seul puisque Seuteni qui avait délaissé son poste axial en s'exportant sur les ailes, bénéficiait d'une passe au pied idéale d'Hastoy pour le sixième essai imparable (46-0, 48 ème). Un écart colossal et mérité tant l'implication des locaux était totale. Puissants sur les phases statiques, récoltant un nombre incalculable de sanctions au sol, les Rochelais étaient tout simplement intouchables.

La concurrence du jour s'employait à son tour, profitant d'espaces et de nombreuses possibilités de scorer. La Rochelle cédait logiquement à deux reprises sur des concrétisations de Ramm (70 ème) et Proctor (75 ème) vers les extérieurs pour atténuer l'écart et sauver la face dans ce naufrage collectif. Opération réhabilitation réussie pour les champions d'Europe qui font honneur à leur trophée avant un délicat prochain déplacement dans la province irlandaise de l'Ulster. Les Saints ne seront pas mieux lotis, puisqu'une relance devra être envisagée face au Munster pour oublier ce faux-pas considérable et améliorer significativement l'aspect défensif dans cette compétition.