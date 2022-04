Les TOPS

Les réactions immédiates des Cistes

Dans un Stoop Stadium plein comme un œuf et chauffé à blanc, il ne fallait surtout pas laisser les Harlequins devenir euphoriques. Les Cistes les savaient, et ont toujours été en mesure de marquer des points juste après en avoir encaissé. Voilà comment sur le score cumulé des 160 minutes de ces huitièmes de finales, les homme du manager Philippe Saint-André ont toujours mené au tableau d’affichage face aux champions d’Angleterre en titre. Dans cette mesure, cette qualification en quart de finale de Champions Cup est largement mérité.

Alexandre Bécognée

Titularisé au poste de numéro huit, Alexandre Bécognée a réalisé une belle performance. Offensivement, il n’a pas ménagé ses efforts pour défier la défense anglaise et l’user, comme en témoignent ces 13 charges effectuées et ces 34 mètres gagnés. Mais c’est surtout en défense que l’Héraultais s’est illustré : avec 16 plaquages effectués et aucun manqué, il a été le défenseur le plus prolifique et le plus efficace du match.

La relance d’un autre monde de Marcus Smith

Marcus Smith est décidément un joueur à part. Il l’a encore montré ce samedi en signant une relance qui restera dans les annales de la Champions Cup. Peu avant la demi heure de jeu, Pollard ajustait un coup de pied un peu trop court pour trouver la touche. Celle-ci était sauvée in extremis par Danny Care, qui servait dans le dos son ouvreur d’une superbe chistera. Marcus Smith faisait le choix de relancer de ses 22 mètres, effaçait un premier défenseur d’une feinte de croisée, accélérait, gagnait 40 mètres et trouvait son ailier Murley venu à hauteur qui écartait sur Marchant pour un essai en contre de plus de 80 mètres.

Les FLOPS

L’entame héraultaise

Trente trois secondes. C’est le temps qu’il a fallu aux Harlequins pour marquer le premier essai de la rencontre. Pris à défaut sur le coup d’envoi, les Cistes ont commis d’emblée un en-avant, aussitôt exploité par leurs adversaires. Danny Care trouvait le géant Alex Dombrandt à sa droite qui passait entre deux Héraultais avant de servir l’arrière Huw Jones à hauteur. Et cinq des quatorze points d’avance des Héraultais partaient en fumée.

Handré Pollard

Titularisé au poste de premier centre, l’ouvreur champion du monde a globalement déçu. Il a essayé de fixer la défense au centre du terrain, mais sans grand succès. Il a aussi manqué une pénalité lointaine en première mi-temps et n’a pas trouvé une touche qui a mené à la relance stratosphérique de Marcus Smith, suivie de l’essai de Joe Marchant. Le Springbok a ensuite glissé à l’ouverture, mais céda sa place à la 70ème à Anthony Bouthier.

La transformation manquée de Marcus Smith

Vous aurez remarqué que le prodige des Quins apparaît dans le deux catégories. Et en effet, il mérite d’y apparaître. Car il avait, à la 74ème minute, la transformation de la qualification au bout du pied. Il venait d’adresser une passe décisive à son excellent ailier Louis Lynagh. Il était sur les 22 mètres, légèrement à gauche des poteaux. Une transformation largement dans ses cordes, en somme. Mais l’ouvreur du XV de la Rose trembla au pire des moments, et sa frappe passa à gauche des poteaux. « Une énorme bourde », comme commenta notre confrère anglais à nos côtés…