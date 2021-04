Ce dernier, qui doit s'envoler de nouveau le 22 avril pour la station spatiale internationale à bord de la navette Crew Dragon pour une mission de six mois, n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter la performance des Stadistes sur son compte Twitter, en se réjouissant de ce premier succès avec cette tunique sur les épaules : "Magnifique ! Et, en plus, il leur porte bonheur. Bravo le Stade et on continue l'aventure."