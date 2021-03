Mises sur pause en janvier en raison de la pandémie, les deux coupes d'Europe de rugby reprennent donc leurs droits, avec un format modifié: la phase de poules a été arrêtée avant la 3e journée et les clubs encore en lice s'attaqueront directement aux huitièmes de finales, disputés les 2, 3 et 4 avril.

Le Racing 92 et Bordeaux-Bègles sont ainsi assurés de disputer leur huitième à domicile après avoir joué et remporté leurs deux matches sur le terrain. Les Irlandais du Leinster et du Munster, ainsi que les Anglais des Wasps, auront également l'avantage du terrain.

L'EPCR a en effet choisi de récompenser les équipes qui ont remporté leurs deux matches de poule "sur le terrain". Il s'agit d'équipes n'ayant pas bénéficié de victoire sur tapis vert après un forfait de l'équipe adverse causé par des contaminations au Covid-19.

A noter que les clubs issus d'une même ligue ne peuvent pas être tirés au sort. Il n'y aura pas d'affrontement franco-français à ce stade de la compétition: si le Racing 92, par exemple, évitera l'ogre toulousain, les Franciliens voudront notamment éviter l'épouvantail des Exeter Chiefs, tenants du titre, ou les Bristol Bears et leur feu follet Semi Radradra, sacrés en Challenge européen l'année dernière.

Le MHR, après deux revers, a été reversé dans l'autre coupe d'Europe. Mais les Montpelliérains auront sans doute la tête au championnat, au sein duquel ils cherchent à sauver leur peau (11e) après une première partie de saison compliquée.

En Challenge, justement, les clubs français, Agen et Montpellier, ne sont pas têtes de série et c'est deux clubs anglais (London Irish, Leicester Tigers) et un gallois (Ospreys) qui sont assurés de recevoir. Dans les deux compétitions, les compteurs sont remis à zéro à partir des quarts et deux équipes issues d'un même championnat pourront s'affronter.

LES EQUIPES ENGAGEES

Coupe d'Europe: Racing 92, Leinster (IRL), Wasps (ENG), Bordeaux-Bègles, Munster (IRL), Lyon, Toulouse, La Rochelle, Scarlets (WAL), Clermont, Bristol Bears (ENG), Exeter Chiefs (ENG), Edinburgh (SCO), Gloucester (ENG), Toulon, Sale Sharks (ENG)

Les cinq premiers nommés sont assurés de jouer leur huitième de finale à domicile

Challenge européen: London Irish (ENG), Ospreys (WAL), Leicester Tigers (ENG), Cardiff Blues (WAL), Zebre (ITA), Agen, Benetton (ITA), Newcastle Falcons (ENG), Ulster (IRL), Connacht (IRL), Northampton Saints (ENG), Bath (ENG), Montpellier, Dragons (WAL), Harlequins (ENG), Glasgow Warriors (SCO)

Les trois premiers nommés sont assurés de jouer leur huitième de finale à domicile

LE PROGRAMME

Huitièmes de finale: 2, 3 et 4 avril

Quarts de finale: 9, 10 et 11 avril

Demi-finales: 30 avril, 1er et 2 mai

Finales: vendredi 21 mai (Challenge européen) et samedi 22 mai (Coupe d'Europe) à Marseille