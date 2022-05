Leinster - Stade toulousain

Trois ans après le 30 à 12 victorieux du Leinster, déjà en demi-finale de Champions Cup et à l'Aviva Stadium, les champions en titre se déplacent à Dublin pour la seconde fois en deux semaines. Après avoir vaincu l'Ulster, le Munster, le Stade Toulousain arrivera-t-il à réussir son "Tour d'Irlande" ? Même si les Rouge et Noir sont capables des plus grands exploits, ils auront la lourde tâche de battre "la meilleure équipe d'Europe" selon Ugo Mola, qui a surclassé le leader du Premiership, Leicester, lors d'un quart de finale dominé de la tête et des épaules. Au terme d'une rencontre intense, étouffante et fermée, nous voyons les quadruples champions d'Europe du Leinster continuer leur route vers une cinquième étoile.

Selon vous, qui va l'emporter ? Sondage 2018 vote(s) Leinster Match nul Stade Toulousain

Notre pronostic : Victoire du Leinster

Racing 92 - Stade rochelais

À Lens, au Stade Bollaert-Delelis, Racingmen et Rochelais se disputeront une deuxième demi-finale en deux ans après celle de Top 14 la saison dernière. Lors de ce choc au sommet, les Maritimes s'étaient imposés tout en maîtrise 19 à 6. Mais cette année, la donne est différente. Les deux équipes ont été particulièrement irrégulières avant de revenir au top de leur forme au meilleur des moments. Face aux vagues d'attaques virevoltantes du Racing, on voit le pragmatisme et la défense solide de La Rochelle l'emporter dans un duel franco-français à la hauteur de l'affiche où l'avantage du terrain ne sera pas significatif.

Selon vous, qui va l'emporter ? Sondage 1872 vote(s) Racing 92 Match nul Stade rochelais

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle