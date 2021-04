L’attaque : avantage Faf de Klerk

Ils sont à ce jour, deux des meilleurs demis de mêlée du Vieux Continent. Les transfuges de l’hémisphère sud se sont parfaitement adaptés au climat britannique pour l’un, et aux vagues de la Charente-Maritime pour l’autre. Patrons de leurs équipes respectives, c’est bien Faf de Klerk qui coiffe Tawera Kerr-Barlow au poteau de l’attaque. La pile électrique d’un mètre 80 ne semble jamais arriver à court d’électricité. À chaque sortie de ruck pour les Sharks, les cheveux blonds du champion du monde s’animent sans que les adversaires ne sachent où donner de la tête. De Klerk est plus rapide, vif et véloce que son futur adversaire.

Son physique (1m73 pour 88 kg) lui permet de se faufiler au près, d’être au soutien le plus proche de ses partenaires et de casser des plaquages par sa vitesse supersonique. En face, Kerr-Barlow bénéficie d’une plus grande justesse, notamment au pied et dans le jeu de passe, mais le Sud-Africain s’impose comme une pièce indispensable dans l’attaque de son équipe.

La défense : avantage Faf de Klerk

Petit mais costaud, de Klerk marque un nouveau point face au Néo-Zélandais en défense. Féroce dans les grands rendez-vous avec l’Afrique du Sud, le demi de mêlée de Sale a fait reculer de nombreux colosses. Nathan Hugues, Ardie Savea ou Charles Piutau ont tous pris un coup de reculoir par le "chauffeur poids lourds" (surnom donné par Bakary Meïté sur Twitter). Mieux que les tampons, de Klerk a cette capacité à perturber les sorties de balles adverses en chassant l’autre neuf du jour, ou en montant en pointe sur le receveur.

Un cas d’école mis en pratique face aux Scarlets, match durant lequel le Springbok chasse deux joueurs gallois avant que l’un deux ne fasse une mauvaise passe, sous pression, envoyant l’ouvreur de Sale Alan McGinty sous les poteaux. La dernière spécificité du lutin blond est sa force à prendre en tenaille le porteur de balle en haut du corps, anéantissant toute possibilité de off-load et ralentissant de fait le jeu adverse. À n'en pas d'en douter, de Klerk a su élargir sa palette offensive et défensive depuis qu'il a posé ses valises à Sale.

La forme du moment : match nul

Tawera Kerr-Barlow répond néanmoins sur le terrain de la forme du moment. Difficile pour le Stade rochelais de se passer de son métronome. Arrivé en 2017 sur les bords de l’Atlantique, l’ancien All Black a creusé son trou, laissant Jono Gibbes faire tapis sur le Néo-Zélandais d’un mètre 87 depuis maintenant quatre saisons. Cette année encore, Kerr-Barlow répond aux attentes des Charentais avec 14 titularisations en 17 feuilles de match et un rôle de leader dans la charnière lors des grands rendez-vous. Mais en face aussi, Faf de Klerk a du répondant et enchaîne aux Sharks. Dans le jeu de Sale difficile de se passer d’un tel phénomène…

Résultat : 2-0 pour de Klerk

Une guêpe face à un renard, voilà comment nous pourrions définir le duel du jour. Faf de Klerk à gauche semble aujourd’hui avoir l’ascendant sur son adversaire. Sûr de ces forces, le Springbok peut bondir à chaque instant de la rencontre, percer une ligne à un moment crucial et faire basculer la partie. À droite, Tawera Kerr-Barlow incarne la stabilité de son équipe. Rusé, le Néo-Zélandais peut très vite sortir de sa tanière et embraser lui aussi, une rencontre aussi importante que ce quart européen. Match de grands neufs en perspective, rendez-vous samedi à 16 heures.

