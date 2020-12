Voilà une campagne européenne qui débute de la plus belle des manières. Car pour ses retrouvailles avec la Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles s’est imposée au Franklins Gardens au terme d’un rude combat, disputé sur un rythme haché par une certaine indiscipline générale. Avec 16 fautes concédées (contre 11 pour les Saints), les Girondins ont néanmoins réussi à inverser la tendance en toute fin de rencontre, après avoir bien cru que leur chance était passée…

Les cartons jaunes de Cameron Woki (48’) et surtout de Maxime Lucu (65’) ont exposé au pied de Dan Biggar, précieux face aux poteaux (4 sur 4) et dans sa capacité à toujours occuper et mettre la pression sur l’UBB. Celle-ci a longtemps eu du mal à sortir de son camp, et sa conquête a parfois pêché dans la constance. D’abord dominatrice, la touche bordelo-béglaise s’est retrouvée chahutée mais cela a coïncidé avec le retour en grâce de la mêlée.

Santi Cordero sur un coup du sort

C’est un détail qui a finalement fait basculer cette première rencontre européenne de la saison, d’une pénalité de Matthieu Jalibert trouvant le poteau gauche, débouchant sur un rebond capricieux devant l’en-but et faisant retomber le cuir dans les bras de Santi Cordero (74’). L’Argentin peut alors conclure sans opposition et doucher une équipe de Northampton qui file alors vers une quatrième défaite cette saison, ajoutée aux trois revers concédés en Premiership !

N’oublions pas les points précieux de Ben Botica (3 sur 4) en première période, alors que les Bordelais ont connu une entame difficile avant de se rebiffer en fin de premier acte et d’arracher l’égalisation après la sirène. La défense est un autre motif de satisfaction car les Saints ont eu des opportunités, et l’on pense à cette capacité à tenir devant son propre en-but en seconde période, alors que Northampton a surement abusé des pénaltouches.

Grâce à un mental d’acier et de la solidarité, l’UBB lance parfaitement son parcours en Champions Cup qui se poursuivra par la réception de Newport le 19 décembre.