Les matchs :

Vendredi 9 décembre : London Irish - Montpellier à 20h sur BeIN Sport 2

Samedi 10 décembre : Racing 92 - Leinster à 14h sur BeIN Sport 2

Samedi 10 décembre : Cell C Sharks - Harlequins à 15h sur BeIN Sport MAX

Samedi 10 décembre : Gloucester - Bordeaux à 16h15 sur BeIN Sport 3

Samedi 10 décembre : Clermont - Stormers à 16h15 sur BeIN Sport 2

Samedi 10 décembre : La Rochelle - Northampton à 18h30 sur France 4

Samedi 10 décembre : Vodacom Bulls - Lyon à 18h30 sur BeIN Sport MAX

Samedi 10 décembre : Castres - Exeter à 21h sur BeIN Sport 2

Dimanche 11 décembre : Sale Sharks - Ulster à 14h sur BeIN Sport 2

Dimanche 11 décembre : Saracens - Edimbourg à 15h15 sur BeIN Sport MAX

Dimanche 11 décembre : Munster - Toulouse à 16h15 sur France 3

Dimanche 11 décembre : Ospreys - Leicester à 18h30 sur BeIN Sport 2

Les arbitres :

London Irish - Montpellier : M. Piardi (Ita) assisté par M. Vedovelli (Ita) et Mme. Munarini (Ita). Vidéo : M. Liperini (Ita).

Racing 92 - Leinster : M. Pearce (Ang) assisté par Walbaum (Ang) et M. Meredith. Vidéo : M. Jackson (Ang).

Cell C Sharks - Harlequins : M. Trainini (Fra) assisté par M. Brousset (Fra) et M. Rousselet (Fra). Vidéo : M. Charabas (Fra).

Gloucester - Bordeaux : M. Evans (PdG) assisté par M. English (PdG) et M. Jones (PdG). Vidéo : Whitehouse (PdG).

Clermont - Stormers : M. Barnes (Ang) assisté par M. Thomas (Ang) et M. Falla (Ang). Vidéo : M. Foley (Ang).

La Rochelle - Northampton : M. Brace (Irl) assisté par M. Martin (Irl) et M. Quinn (Irl). Vidéo : M. MacNeice (Irl).

Vodacom Bulls - Lyon : M. Carley (Ang) assisté par M. Dickson (Ang) et Mme. Cox (Ang). Vidéo M. Tempest (Ang).

Castres - Exeter : M. Murphy (Irl) assisté par M. Cole (Irl) et M. Carson (Irl). Vidéo : M. Hodges (Irl).

Sale Sharks - Ulster : M. Raynal (Fra) assisté par M. Dufort (Fra) et M. Hourquet (Fra). Vidéo : M. Bonhoure (Fra).

Saracens - Edimbourg : M. Amashukeli (Geo) assisté par M. Blasco Baqué (Fra) et M. Beun (Fra). Vidéo : M. Gauzins (Fra).

Munster - Toulouse : M. Ridley (Ang) assisté par M. Macdonald (Ang) et M. Clarke (Ang). Vidéo : M. Kitt (Ang).

Ospreys - Leicester : M. Cayre (Fra) assisté par M. Nuchy (Fra) et M. Gasnier (Fra). Vidéo : M. Briquet-Campin (Fra).

Champions Cup - La Rochelle - Jonathan DantyIcon Sport

Le choc du week-end : Munster - Toulouse

Voilà une affiche bien connue des amateurs de rugby. Pour cette première journée de la Champions Cup, le Stade toulousain se déplace en Irlande, sur les terres du Munster, pour lancer sa campagne européenne. Une affiche qui fait saliver, et qui rappelle forcément la dernière confrontation épique entre les deux équipes. L'année dernière, les Rouge et Noir avaient éliminé aux tirs au but les Irlandais à l'issue d'un match aux multiples rebondissements. Battus à trois reprises lors de leurs cinq dernières rencontres, dont une fois en finale (2008), les Stadistes auront fort à faire pour entamer de la meilleure des manières cette nouvelle saison de Champions Cup.

La stat' : 3 clubs sud-africains en Champions Cup

Pour la première fois de l'histoire, trois clubs sud-africains participeront à la Champions Cup. Un tournant majeur dans l'histoire du rugby européen, qui a énormément fait parler ces derniers mois. Aux côtés des traditionnels Leinster, Munster, Toulouse et autres habitués de la coupe d'Europe, les Bulls, les Sharks et les Stormers tenteront de tirer leur épingle du jeu. Premières équipes à rencontrer les Sud-Africains, Clermont accueillera les Stormers tandis que le Lou se déplacera à Pretoria pour affronter les Bulls.