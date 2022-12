"Le VRAI France-Angleterre, c’est samedi à Pierre-Fabre", avait annoncé le Castres olympique sur ses réseaux sociaux. Or, contrairement aux footeux de l’équipe de France, - qui l’ont emporté dans la soirée contre l’Angleterre - les Tarnais ont failli à domicile pour leur entrée en Champions Cup. Contre les Chiefs d’Exeter, ils ont concédé une assez large défaite (12-27), encaissant quatre essais et subissant leur premier revers à domicile de la saison.

Sur la pelouse castraise, les Anglais frappaient les premiers. D’abord contenus dans leur camp par la bonne occupation des locaux, Sam Maunder et les siens trouvaient la faille à la 19e minute. Sur un renversement, le futur Montpelliérain Sam Simmonds concluait en coin après avoir été servi par son demi de mêlée (5-0). Et si Julien Dumora réduisait l’écart dans la foulée (3-5 ; 23e), les Chiefs faisaient de nouveau parler la poudre juste avant la demi-heure.

Suite à un ballon porté bien défendu par l’adversaire castrais, ils enchaînaient les petits tas. Finalement, l’historique Dave Ewers s’écroulait derrière la ligne pour l’essai du break (12-3). C’était sans compter la botte de Julien Dumora. Fiable face aux perches, l’arrière expérimenté enchaînait trois coups de pied réussis en l’espace de dix minutes et permettait aux siens de revenir à hauteur au moment de regagner les vestiaires (12-12).

Castres a manqué l’occasion, pas Exeter

Mais alors qu’on aurait pu croire les locaux revigorés par leur fructueuse fin de premier acte, ils se retrouvaient rapidement en difficultés après la pause. Ainsi, Geoffrey Palis écopait d’un carton jaune pour un en-avant volontaire et, dans la foulée, Sam Maunder se faufilait derrière la ligne pour redonner l’avantage aux Chiefs (17-12 ; 46e).

Suivait ce qui peut être considéré comme le tournant du match. Pendant près de huit minutes, le Castres olympique occupait les 22 mètres adverses, réalisant pick and go sur pick and go, et enfonçant à plusieurs reprises la mêlée anglaise. Or, le club local ne récoltait finalement jamais les fruits de cette période de domination outrageuse.

En face, les hommes de Rob Baxter se montraient bien plus réalistes. Sur une action d’assassins, Stuart Hogg décalait Olly Woodburn sur son aile gauche, lequel s’en allait inscrire le quatrième essai anglais du soir, celui du bonus offensif (24-12 ; 59e). À terre, le CO ne pouvait se relever, malgré quelques sursauts d’orgueil.

Dix minutes plus tard, Joe Simmonds aggravait le score (27-12) et scellait le succès des siens en terres françaises. Les Castrais de Rory Kockott, qui effectuait son retour sur les terrains ce samedi, concédaient quant à eux leur première défaite à domicile de la saison. La semaine prochaine, ils tenteront de se rattraper lors d’un déplacement à Édimbourg.