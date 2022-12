Les Tops

Alivereti Raka

Constamment dans l’avancée, l’ailier clermontois a terriblement fait mal aux Stormers. À l’inverse d’un Damian Penaud en manque d’inspiration et de folie, Alivereti Raka a usé la défense sud-africaine jusqu’à la moelle. À l’heure de jeu, le félin clermontois n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de passer devant les Stormers, grâce un essai tout en puissance avec trois défenseurs sur le dos !

Killian Tixeront

Il est sans doute l’Auvergnat du futur, mais ce samedi, le troisième ligne de l’ASM a signé son premier match référence sur la scène extra-continentale. Rentré à la huitième minute de jeu à la place de Jacobus Van Tonder, Killian Tixeront a été partout. En défense d’abord où il a abattu un travail herculéen, et en attaque où sa puissance a fait des ravages au milieu des golgoths sud-africains. Élu homme de match par l’EPCR, “Tix” a été, de loin, le meilleur troisième sur le terrain. Prometteur

Alex Newsome

Pour son premier match de Champions Cup, l’arrière australien a confirmé son statut d’arrière numéro 1 à l’ASM. Très sûr sous les ballons hauts, et propre sur les phases de relances, Alex Newsome a cassé le verrou sud-africain sur un crochet et un essai en coin, relançant totalement Clermont à la 48ème minute.

Jules Plisson

L’ouvreur clermontois s’est réchauffé au fil de la partie. D’abord gelé après un premier échec au pied qui aurait pu permettre aux Clermontois de mener, Jules Plisson a inscrit la bagatelle de quatorze points, sur les vingt-quatre auvergnats. Si ses passes au pied n’ont pas été assez précises pour envoyer Raka ou Penaud à l’essai, l’ouvreur de l’ASM a marqué la rencontre de son empreinte grâce également à de longs coups de pied de dégagement. Son drop à la 71e minute et sa dernière pénalité deux minutes plus tard ont scellé la rencontre.

Les Flops

La deuxième période des Stormers

Alors qu’ils menaient 14-3 à la pause, les Sud-Africains n’ont ensuite plus vu le jour. Totalement dominés par la furia jaune et bleu, les Stormers ont passé l’intégralité de la deuxième période dans leur camp. Amorphes et sans idées, les puissants sud-africains ont été gelés d’intentions, à l’instar du tandem Libbok-Willemse qui n’a pas pesé dans le second acte. À leur manière, les Stormers ont subi la dure loi du Michelin et n’ont inscrit aucun point dans le second acte.

Apisai Naqalevu

Comme face à Montpellier, le centre fidjien n’a pas été décisif dans ses choix. À la neuvième minute, le puissant fidjien a commis un en-avant très préjudiciable dans les vingt-deux mètres des Stormers, sur le premier lancement dangereux des Clermontois. Sa puissance naturelle n’a été que très peu efficace face à des défenseurs sud-africains avertis.

Ben-Jason Dixon

Rentré dès la septième minute de jeu à place d’Ernst van Rhyn, le troisième ligne casqué s’est distingué de la mauvaise manière. Seulement quelques secondes après son entrée, Dixon s’est rendu coupable d’un plaquage haut sur Van Tonder, obligeant le numéro 8 clermontois à sortir. Wayne Barnes n’a eu d’autre choix que d’adresser un carton jaune au flanker sud-africain. Entrée manquée.

Par Clément Labonne