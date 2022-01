Les Tops

Damian Penaud

Comment ne pas mentionner la nouvelle belle performance de Damian Penaud ? Positionné au poste de second centre, le Clermontois a été encore une fois décisif. A la sortie de la mêlée jouée vite par Sébastien Bézy, Camille Lopez décidait de sauter et cibler directement son partenaire international. Celui-ci s'infiltrait à toute vitesse, fixait et donnait à Raka qui marquait le deuxième essai de l'ASM. Juste avant la pause, sa vitesse permettait d'être le premier sur le coup de pied de Lopez. Bilan comptable : un essai, une passe décisive. Son franchissement en toute fin de partie aurait d'ailleurs mérité mieux.

Morgan Parra

C'est l'inévitable Morgan Parra qui a assuré les points au pied en fin de match pour faire décoller son équipe et remporter le match. Son entrée à l'heure de jeu fut très certainement le tournant de la rencontre. Dans le jeu l'international français a apporté son dynamisme pour chambouler le solide édifice anglais.

Robert du Preez

D'une part, le frère aîné des jumeaux Daniel et Jean-Luc, titulaires eux aussi chez les Sharks, a dû assurer au pied levé le but face aux perches, suite au forfait de l'habituel numéro 1 du secteur, AJ MacGinty, peu avant le coup d'envoi. D'autre part, les qualités inhérentes au poste d'ouvreur qu'il occupe régulièrement en fait un deuxième centre avec une excellente lecture du jeu. Son long coup de pied dans le dos a mis à mal la défense de l'ASM, dépassée par la vitesse de Tom Roebuck, auteur du deuxième essai anglais.

Les Flops

Kotaro Matsushima

Champions Cup - Kotaro Matsushima (ASM Clermont) contre les Sale SharksIcon Sport

Régulièrement en difficulté, le Japonais semble loin du joueur qu'il était à son arrivée en France. Ses prises de balle ont systématiquement avorté les occasions de Clermont. Hormis en toute fin de match, il n'a pas su apporter de l'avancée.

Marvin O'Connor

Certes, il y a eu son très bon jeu au pied d'occupation en début de match. Mais par la suite, il a surtout brillé par ses difficultés dans les duels aériens. Sous pression, il n'en a pas remporté un seul... Pas de nature à rassurer l'arrière-garde clermontoise.

Lood de Jager

Si sa prestation d'ensemble n'est pas forcément à jeter, le ballon qu'il a ramassé après un en-avant de l'arrière Luke James en toute fin de rencontre a signé la fin des espoirs anglais. Il va sans dire qu'on attend davantage d'expérience d'un Springbok de 29 ans, capé à 53 reprises et champion du monde...