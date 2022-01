Les Tops

Teddy Thomas

Décisif sur le premier essai du Racing 92 à Swansea, auteur sur ce coup-là d'un magnifique numéro de soliste sur le côté droit, puis marqueur après une passe magnifique de Gaël Fickou, l'ailier international a gagné la majorité de ses duels, posé d'innombrables problèmes à la jeune défense galloise et très bien défendu dans son couloir. Peu avant que Fabien Galthié ne donne sa liste des 42 joueurs amenés à disputer le Tournoi des 6 Nations, Teddy Thomas a prouvé qu'il était aujourd'hui revenu à son meilleur niveau.

Gaël Fickou

Auteur de deux passes décisives pour Virimi Vakatawa puis Teddy Thomas au pays de Galles, le premier centre des Bleus a une nouvelle fois prouvé qu'il était en forme internationale, à l'heure de débuter le Tournoi des 6 Nations. Rapide, solide, inspiré, Gaël Fickou fut saisissant à Swansea.

Mat Protheroe

Nul ne connaisait Mat Protheroe, l'arrière des Ospreys, avant cette rencontre. Passé par Bristol et les moins de 20 ans anglais, le môme de Swansea fut pourtant l'un des attaquants les plus dangereux des Ospreys, mordant dans la ligne avec appétit, se montrant efficace sur ses couvertures de balle et globalement convaincant sur ses relances. Protheroe ? On le connaît, désormais !

Les Flops

Virimi Vakatawa

Virimi Vakatawa, que l'on considéra justement comme le meilleur trois-quarts centre du monde la saison dernière, a du mal à retrouver le niveau qui était le sien l'an passé. Peu tranchant en attaque, bien muselé par les Ospreys et manquant d'impact en défense, le trois-quarts centre des Bleus, même s'il marqua un essai au pays de Galles, traverse actuellement une mauvaise passe. Et ce n'est ni une bonne nouvelle pour le Racing, ni pour l'équipe de France...

Virimi Vakatawa - Racing 92Icon Sport

L'alignement des Ospreys

En laissant filer sept munitions dans les airs, l'alignement gallois a beaucoup aidé des Racingmen à la peine, samedi soir. Est-ce la faute du talonneur Lake ou des sauteurs ? Probablement des deux, mon général...