Le film du match : le Stade toulousain renverse le Munster

Alors que les Toulousains avaient parfaitement débuté la rencontre suite à une première longue action dont les Irlandais ressortaient à 14, Farrell se voyant infliger un carton jaune, les Munstermen sont ensuite montés en régime, gagnant la bataille des rucks. Derrière un paquet d’avant dominant, c’est l’ailier du XV du Trèfle, Keith Earls qui inscrivait un premier essai à la 24e minute, avant de doubler la mise 3 minutes après. À la mi-temps, les Rouge et Noir (en blanc ce samedi), étaient derrière (16-9).

La deuxième mi-temps fut tout autre. Lebel a lancé la révolte toulousaine d’entrée de second acte suite à un excellent coup de pied par-dessus de Romain Ntamack. Les coéquipiers de Cj Stander répliquaient 8 minutes après grâce à un essai en force de Coombes. Mais ce sont les Toulousains qui ont ensuite pris les commandes du match en inscrivant deux essais en 10 minutes, prenant le large et scellant leur victoire. Au passage, les joueurs de la Ville rose infligent seulement la deuxième défaite du Munster à domicile en phase finale dans son histoire en Champions Cup.

Le joueur du match : Marchand et Lebel à leur avantage

Difficile de ressortir des individualités après une telle performance collective mais ces deux hommes ont réussi tout ce qu’ils ont entrepris sur la pelouse de Thomond Park. Le talonneur du XV de France a une nouvelle fois été au four et au moulin. Après un excellent Tournoi des 6 Nations avec les Bleus, Julien Marchand a surfé sur sa dynamique. En bon capitaine, le natif de Saint-Gaudens a rivalisé dans les zones de rucks en grattant quelques précieux ballons (8e,30e) quand les Irlandais mettaient à mal la défense toulousaine. Il est récompensé de son énorme performance par un essai en force juste avant de sortir qui a remis ses coéquipiers dans le droit chemin.

Julien Marchand (Stade toulousain) face au MunsterIcon Sport

Matthis Lebel a lui aussi inscrit un essai, son premier en Champions Cup alors que ce n’était que sa première apparition dans la compétition. C’était le premier des Toulousains, d’entrée de seconde mi-temps suite à un coup de pied de son ouvreur Romain Ntamack, résistant aux défenseurs pour aplatir en coin. Puis il a réalisé l’action du match, mystifiant Hanrahan sur un tchik tchak à rendre jaloux n’importe quel arrière, laissant le pauvre défenseur sur les fesses pour ensuite servir son numéro 9 Antoine Dupont qui est allé à l'essai. Également très bon dans les airs, Lebel a prouvé qu’il avait l’étoffe d’un futur grand.

Le fait du match : une deuxième mi-temps complètement folle

Si les Toulousains ont réussi à s’imposer sur la pelouse de Thomond Park, ils le doivent à une seconde mi-temps maîtrisée. Alors qu’ils avaient subi les impacts, n’arrivant pas à envoyer du jeu durant le premier acte, Ugo Mola a réussi à trouver les bons mots dans les vestiaires pour que ses joueurs reviennent avec de meilleures intentions et ce fut le cas. Plus propre dans la zone des rucks, Toulouse s’est facilité la tâche. L’entrée des remplaçants n’y est d’ailleurs pas étrangère.

Les Mauvaka, Tekori et autres ont insufflé à nouveau souffle à cette équipe. SI ce sont bien les titulaires qui ont inscrit la totalité des essais, les "finisseurs" blancs ont réussi à casser de nombreux plaquages tout en étant très sérieux en défense. Cette présence défensive a permis aux Toulousains de relancer, de jouer un peu plus dans le désordre et ainsi d’inscrire 2 essais en 10 minutes pour tuer le match.

Le chiffre : 2

2, comme le nombre d’essais inscrits par Antoine Dupont, Keith Earls et Gavin Coombes. Trois doublés durant la même rencontre, ce n’est pas une chose fréquente. Le demi de mêlée du Stade toulousain a fait honneur à sa nouvelle réputation de "ministre de l’intérieur" en étant au soutien de Lebel sur son premier essai et profitant d’un ballon qui traînait sur le second. En face, Keith Earls qui avait été très bon tout au long du Tournoi a profité du travail de ses coéquipiers pour finir deux fois en bout de ligne. Enfin, le troisième ligne Gavin Coombes, très présent ce samedi après-midi, a fait mal aux Toulousains de par sa puissance même si son deuxième essai après la sirène alors que la victoire était assurée pour Marchand and co ne fut que anecdotique.

La question : Toulouse est-il favori pour le titre après ce succès ?

On l’a dit auparavant, c’est seulement la deuxième défaite de son histoire à domicile en Champions Cup pour le Munster. Une telle performance n’est pas anodine. Malgré quelques absents (Elstadt, Huget entre autres), les Haut-Garonnais ont tenu la dragée haute aux Munsterman pour finalement s’imposer grâce à une fin de match où ils ont pris la mesure de leur adversaire. Après ce succès, nous sommes en droit de nous demander si les Toulousains sont désormais favoris pour conquérir cette Champions Cup 2021.

La prochaine étape se déroulera du côté de Clermont, un nouveau match à l’extérieur contre un gros. Le Leinster est déjà qualifié et sera forcément l’une des équipes à battre tandis que La Rochelle s’est montré très sérieux à Gloucester. Déjà en tête du Top 14, le Stade toulousain est toujours en route pour un potentiel doublé.

Par Yohan Lemaire