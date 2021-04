Le résumé du match : les Rochelais étaient plus forts

Malgré un score assez serré, La Rochelle n’a jamais douté. Mis à part sur la première pénalité inscrite par Barton, les Maritimes ont toujours été devant. C’est Dyllin Leyds qui a frappé le premier après un énorme travail de son troisième ligne Kevin Gourdon. Arthur Retière inscrivait le deuxième essai des siens en bout de ligne peu après la 20e minute de jeu. Mais les Rochelais se faisaient surprendre après la demi-heure de jeu et Ackermann marquait le premier et seul essai de Gloucester.

Après la pause, les hommes d’O’Gara ont surtout capitalisé sur l’indiscipline des anglais. En effet, les Cherry and Whites, réduits à 14 à l’heure de jeu en raison d’un carton jaune infligé à Ludlow, ont permis à La Rochelle d’accroître son avance. Ihaia West rajoutait deux pénalités quand Plisson, qui a remplacé le néo-zélandais, en inscriver deux de plus. La fin de match est brouillonne, Gloucester voulant revenir mais se montrant trop imprécis. Cette rencontre est le premier match à élimination directe remportée par les Jaune et Noir. Ils recevront en quart de finale Sale ou les Scarlets.

Le fait du match : La Rochelle n’a pas su tuer le match

Les Rochelais ne se sont pas fait peur durant le match. Face à l’actuel 11e de la Premiership, les coéquipiers de Romain Sazy ont mené tout le match mais n’ont jamais réussi à réellement faire le break. La preuve, à la mi-temps, le score n’était que de 15 à 13 en faveur des Jaune et Noir. Au cours du second acte, Gloucester aurait pu revenir dans le match mais s’est heurté à ses limites. La Rochelle a su serrer la vis quand il le fallait sans parvenir à prendre le score largement, laissant les Cherry and Whites espérer un retour. Heureusement, l’indiscipline des anglais a permis à La Rochelle de garder une dizaine de points d’avance. Pourtant, dès que les Maritimes enchaînaient les phases de jeu, les décalages étaient nombreux et comme lors des deux premiers essais, Botia, Gourdon and co se régaler et nous régaler.

Le joueur du match : Gourdon et Botia étaient partout

Dans ces matchs couperets, les soldats sont des besoins essentiels. Heureusement La Rochelle en comptait dans ses rangs. Deux hommes se sont particulièrement mis en évidence au cours de la rencontre. Ce sont Kevin Gourdon et Levani Botia. Le premier, élu homme du match, a d’abord débuté son match par une énorme percée suite à une passe de Skelton pour offrir l’essai à son ailier Arthur Retière et a affiché un nombre incalculable de plaquage en défense.

Levani Botia n’a pas non plus été en reste défensivement puisqu’il est l’auteur du dernier ballon gratté. Véritable poison offensif, il a cassé de nombreux plaquages et créé de nombreuses brèches pour permettre à ses coéquipiers d’avancer. Avec un Botia à ce niveau, La Rochelle ne risque (presque) rien.

La question : l’absence de Rees-Zammit a-t-elle changé le match ?

Il était l’une des principales menaces dont devait se méfier les Rochelais avant cette rencontre, il n’en fut finalement rien. Avant le début de la rencontre, le club anglais avait annoncé via son compte twitter, que son jeune ailier Louis Rees-Zammit n’allait pas pouvoir participer à ce huitième de finale. La raison ? Des douleurs aux ischios-jambiers et un mini soulagement du côté des Maritimes.

Même si un joueur ne fait pas une équipe, l’ailier Gallois peut changer le visage d’une formation mais également le cours d’un match. Les récentes prestations du joueur du XV du Poireau dans le Tournoi des 6 Nations pouvaient légitimement faire frémir les défenseurs jaune et noir. Et lorsque l’on voit le match qu’ont livré les Anglais, on peut se dire qu’avec un tel talent dans son équipe la donne n’aurait sûrement pas été la même.