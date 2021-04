La Rochelle - Sale

Dans un match qui s'annonce explosif, les Rochelais ont rendez-vous avec leur histoire. Pour le deuxième quart de finale de la grande Coupe d'Europe des Maritimes, les hommes de Jono Gibbes accueillent les Sharks de Sale. Méthodiques et dominateurs face à Gloucester (16-27), les Charentais auront fort à faire face à des Anglais impressionnants face à Llanelli (14-57). Deux outsiders de la compétition se retrouveront donc pour accéder dans le dernier carré européen.

Selon vous, qui va l'emporter ? Sondage 3690 vote(s) La Rochelle Match nul Sale

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle

Exeter - Leinster

Duel de géants pour ce deuxième quart de finale du week-end. Malgré une entame ratée, Exeter a facilement disposé du LOU (47-25) avec la puissance de son paquet d'avants. Les tenants du titre sont là où on les aattend mais devant eux se dree un géant irlandais. Le Leinster bénéficie d'une semaine de repos en raison de leur match annulé face à Toulon pour cause de cas toulonnais positifs au Covid-19. Les individualités de part et d'autre seront attendues à Sandy Park.

Selon vous, qui va l'emporter ? Sondage 3442 vote(s) Exeter Match nul Leinster

Notre pronostic : Victoire d'Exeter

Bordeaux-Bègles - Racing 92

Pour ce premier choc franco-français, l'UBB disputera le premier quart de finale de Champions Cup de son histoire face au Racing. Les hommes de Christophe Urios ont tardivement écarté Bristol (36-17) avec une grosse prestation de Matthieu Jallibert. En face, le Racing 92 se présente en expérimenté des joutes européennes et avec une confiance remplie après leur succès face à Edimbourg (56-3). Plusieurs blessés pourraient cependant handicaper les ciel et blanc.

Selon vous, qui va l'emporter ? Sondage 3642 vote(s) Bordeaux-Bègles Match nul Racing 92

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles

Clermont-Toulouse

Pour clore ce week-end de quarts de finale, Clermont accueille son meilleur ennemi, le Stade toulousain. Les Clermontois ont eu peur mais se sont finalement qualifiés en toute fin de rencontre chez les Wasps par un essai de Kotaro Matsushima à la 82e minute. Les Toulousains eux, arrivent en Auvergne fort d'un succès historique et plein de maîtrise au Munster (33-40). Des incertitudes plannent toujours sur l'effectif rouge et noir, notamment devant. L'ASM n'a plus perdu contre Toulouse depuis 2002.

Selon vous, qui va l'emporter ? Sondage 3737 vote(s) Clermont Match nul Toulouse

Notre pronostic : Victoire de Toulouse.