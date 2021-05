Alors que les Toulousains vont disputer leur septième finale de la grande Coupe d'Europe, il s'agit d'une première pour les Rochelais. Chacune de ses deux équipes aura samedi soir la possibilité de marquer l'histoire, et même de l'écrire... Pour le Stade rochelais cette finale serait l'occasion de se faire un nom à l'échelle européenne. Pour le Stade toulousain, c'est un peu plus que cela. Effectivement, les hommes d'Ugo Mola partent jouer cette finale avec déjà quatre titres en poche. Pour eux, un nouveau sacre serait l'occasion de dépasser le Leinster et de devenir le club le plus titré en Champions Cup.

Désolé, cette vidéo n'est plus disponible

Une rencontre avec beaucoup d'enjeux pour les Toulousains comme pour les Rochelais, vous l'aurez compris. Les Rouge et Noir vont devoir compter sur leurs joueurs "cadres" comme Antoine Dupont, qui fera certainement encore une fois la différence. L'absence de Julien Marchand, de Yoann Huget ou encore de Zack Holmes, forfait de dernière minute, sont des coups durs, mais les Stadistes restent "confiants". Du côté de La Rochelle, Ronan O'Gara a aligné la grosse équipe. Devant, Skelton et Alldritt risquent de ne rien laisser passer. Et derrière, Botia, Leyds ou encore Rhule représentent des atouts indéniables en attaque. Deux équipes de qualité pour un duel au sommet, un match qui promet !