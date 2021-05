À évènement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. Les rassemblements spontanés après l'exploit réalisé en demi-finale face au Leinster (32-22), début mai, n'étaient finalement qu'une mise en bouche. Les supporters du Stade Rochelais sont en transe, cette semaine, à l'aube du plus grand match de l'histoire du club jaune et noir. Hier encore, vers 17h, ils étaient près de 400 devant l'aéroport de La Rochelle-Ré.

Une arrivée en fanfare. Juste avant de décoller direction Twickenham, où ils affronteront demain le Stade Toulousain en finale de Champions Cup, les joueurs maritimes ont pu saluer une dernière fois leurs fidèles suiveurs. Face à une ribambelle de drapeaux, banderoles et autres fumigènes. Moment fort en émotions, notamment pour le président Vincent Merling.

Au-delà de ces images de communion, c'est toute une ville qui vibre en jaune et noir. Tout un large territoire, même, bien au-delà des frontières du département charentais-maritime. Cette semaine, les frontons des mairies des 28 communes de l'Agglomération de La Rochelle sont, par exemple, vêtus de bâches géantes aux couleurs du club à la caravelle.

Les moindres recoins ou presque de la ville de La Rochelle sont, eux, assaillis de drapeaux et de guirlandes. Que ce soit dans les rues et les jardins, sur les balcons des habitations et les vitrines des commerces, aux marchés. Sur les bus, aussi. Du jamais vu, jusqu'ici, sur les bords de l'Atlantique. Comme avant la demi-finale face au Leinster, le logo du club est projeté sur les emblématiques Deux Tours qui surplombent le Vieux-Port.

L'ambiance et le soutien populaire montent encore d'un cran ce vendredi, veille de finale, et prend même une ampleur folle. Tout le monde est invité, par le Stade Rochelais, à s'habiller en jaune et noir. Dans les établissements scolaires, les universités, les associations, les clubs de sport, les entreprises ou encore les administrations. D'où ce challenge photo lancé par le club, afin de remporter un maillot.

Ce samedi, si les retransmissions de la finale sont strictement interdites devant les bars et restaurants de l'hypercentre, de nombreux évènements sont organisés en dehors du périmètre délimité par la préfecture de Charente-Maritime. Comme au Stade Pierre Rouché, à Aytré, commune de la première couronne, où un écran géant diffusera la rencontre. La jauge est fixée à 1 000 personnes.

Si un important dispositif de forces de l'ordre sera mobilisé ce samedi dans l'hypercentre de La Rochelle, les supporters sont tout de même autorisés à converger vers le Vieux-Port. Les services de secours seront aussi sur le pont, notamment en raison de la marée basse et en prévision des redoutées chutes accidentelles. Aux dernières nouvelles, les joueurs du Stade Rochelais sont attendus entre minuit et 2h du matin, sur le tarmac de l'aéroport local. De nombreux supporters devraient de nouveau répondre présent, en dépit du couvre-feu. Quel que soit le résultat, d’ailleurs. Le Stade Rochelais a, en revanche, demandé à la ville de n'organiser aucune fête officielle avant la fin de la saison.