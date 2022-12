La Rochelle a parfaitement soigné ses retrouvailles avec la Champions Cup. Dans son antre électrique de Marcel-Deflandre, les Maritimes ont été impitoyables face à Northampton, une classe en-dessous des champions d’Europe en titre. À la deuxième minute, Brice Dulin signait le premier des six essais rochelais inscrits en quarante-huit minutes seulement. Puissants devant, inarrêtables derrière, les Maritimes ont surtout été parfaits en défense avec aucun point encaissé… jusqu’à la 70ème minute. Les Rochelais ont signé une rencontre parfaite de maîtrise et peuvent sereinement préparer leur périlleux déplacement en Ulster, qui a pris une véritable leçon à Sale (39-0).

La Champions Cup était attendue par tout le club des Hauts-de-Seine. Au stade Océane du Havre, les Racingmen ont vite sombré face à la puissance et la vitesse du Leinster, un ton au-dessus des Franciliens. 21-3 à la pause, un doublé de Josh van der Flier et plus de quarante points encaissés au total ont douché les hommes de Laurent Travers. Pris dans l’engagement, les Ciel et Blanc n’ont pas tenu la cadence face à d’impitoyables irlandais. La sortie sur carton jaune de Camille Chat a d’ailleurs coûté quatorze points au Racing 92… Une rencontre à oublier pour Laurent Travers et son staff.

Maxime Baudonne - Racing 92Icon Sport

Menés 14-3 à la pause, les Jaunards ont totalement retourné la situation en infligeant un cinglant 21-0 aux Stormers dans le second acte. Piégés par un réalisme glacial des Sud-Africains en première période, Arthur Iturria et ses coéquipiers ont réagi avec force, en imposant leur tempo. Alivereti Raka et Alex Newsome ont conclu en coin le long travail de sape des avants clermontois. Parmi eux, Killian Tixeront a d’ailleurs été élu homme du match après 72 minutes pleines. Collectivement, les Auvergnats ont impressionné en réussissant à confisquer le ballon aux Stormers durant toute la seconde période.

Les Toulousains savent gagner dans toutes les conditions. Au milieu d’un brouillard quasiment impénétrable, les Rouge et Noir se sont imposés avec méthode au Munster, deux ans après leur premier succès à Limerick, à huis clos. Conquérants sur les ballons portés, les hommes d’Ugo Mola ont remporté cette bataille grâce à la puissance de leurs avants et la finition de leurs trois-quarts, Matthis Lebel et Lucas Tauzin.

Les Munstermen ont réalisé une entame parfaite, grâce à un essai de Joey Carbery, mais se sont ensuite éteints petit à petit. Pour la première journée de Champions Cup, les Toulousains ont frappé un premier grand coup dans la compétition à s’imposant à Thomond Park.

Champions Cup - Matthis Lebel a aplati le premier essai de Toulouse face au Munster.Icon Sport

Le LOU ne s’est pas acclimaté d’entrée à Pretoria. Totalement dominés dans la première demi-heure, les Lyonnais ont encaissé un chaotique 28-0 en 26 minutes. Une entame de match catastrophique mais qui a au moins eu le mérite de réveiller les Gones en seconde période. Avec un Dylan Cretin XXL, et le doublé d’Arno Botha, le LOU est revenu sur les talons des Bulls en toute fin de rencontre, terminant leur improbable remontée à six points seulement des derniers finalistes du United Rugby Championship.

Une prestation mitigée pour les Lyonnais qui ramènent deux points d’Afrique du Sud, grâce aux points de bonus défensifs et offensifs. Les hommes de Xavier Garbajosa devront livrer un match plein face aux Saracens, samedi prochain au Matmut Stadium.