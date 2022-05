Passé à côté de son match dans l'exercice du but en demi-finale face au Racing 92 avec un décevant 1 sur 4, Ihaia West s'est bien repris lors de la finale contre le Leinster. L'ouvreur néo-zélandais a été l'auteur d'un 100 % au pied et a été l'un des grands acteurs de la victoire des siens. Selon son coéquipier Pierre Bourgarit, cette réussite s'explique par une drôle de raison : "Ce n’est pas un secret, disait Pierre Bourgarit après la rencontre. Ihaia n’avait pas été en réussite avant cette finale et c’est la raison pour laquelle on a décidé de gagner contre le Leinster en marquant des essais ; quand le tir était trop excentré, on a préféré jouer la pénaltouche." (Midi Olympique)

Quant au principal intéressé, ce 100 % est logique et est tout simplement le résultat d'un travail aussi mental que physique. Dans les colonnes du Jaune, il déclarait après la victoire en finale : "J'ai toujours gardé confiance. La demi-finale contre le Racing n’avait pas été ma meilleure sortie, c’est vrai, mais je n’ai jamais baissé la tête. Et puis, le staff m’a fait comprendre, avant la finale, que les tirs au but ne seraient pas la part la plus importante de ma performance. Je devais être le leader de l’attaque, le guide de l’équipe. Ce discours m’a donné confiance."