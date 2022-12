Sébastien Vahaamahina, jusque-là très bon, n'a donc pas pu prendre part à la fin de la rencontre entre Clermont et les Stormers qui a vu la victoire des Auvergnats (24-14) dans le cadre de la première journée de Champions Cup 2022-2023. Les Clermontois avaient pourtant été nettement dominés dans le premier acte (3-14). À la 71e minute, alors que l'ASM avait largement remis la marche avant et repris le score à son avantage (18-14, essais de Newsome et Raka), le deuxième ligne international venait au soutien de son talonneur Yohan Beheregaray en percussion, à l'entrée des 22m sud-africains.

Sur l'action, deux joueurs des Stormers venaient en défense : le pilier remplaçant Sazi Sandi et le 2e ligne Salmaan Moerat. Le crâne du second heurtait involontairement le nez de Vahaamahina, provoquant une probable fracture.

Sébastien Vahaamahina (Clermont-Stormers) rugbyOther Agency

Après ce choc, le Clermontois restait de longues minutes au sol, malgré l'intervention rapide des médecins du club auvergnat. L'action se poursuivait toutefois et Jules Plisson, sur le temps de jeu suivant, claqué un drop 35m en face qui donnait aux Auvergnats un premier avantage net (21-14). La victoire de l'ASMCA devenait alors probable.