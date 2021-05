La défense rochelaise a été remarquable dans cette demi-finale de Champions Cup. Le gros travail des avants a payé à plusieurs reprises, et notamment en deuxième mi-temps avec ces deux essais au forceps de Gregory Alldritt (66e) et Will Skelton (77e).

Il a livré une performance impressionnante sur la pelouse du stade Marcel Deflandre et a joué un rôle évident dans cette victoire Rochelaise. Le deuxième ligne Australien domine largement ses adversaires du jour. Solide à l'impact c'est le moins que l'on puisse dire, il ne perd quasiment aucun de ses duels. Dès les premières minutes de cette rencontre le numéro 5 annonce la couleur et fait des ravages dans cette défense irlandaise.

Champions Cup - La Rochelle - Will Skelton lors d'un match de Champions Cup face à EdimbourgIcon Sport

Sa puissance physique fait clairement la différence et permet aux Jaune et Noir d'avancer dangereusement dans le camp du Leinster à plusieurs reprises. 36 mètres gagnés pour Will Skelton, qui est le Rochelais qui avance le plus ballon en main au cours de ce match. Du haut de ses 2 mètres et de ses 125 kilos de muscles, le deuxième ligne est imprenable et ce n'est pas Leo Cullen, entraîneur du Leinster qui dira le contraire :" Ils nous ont mis sous pression avec leurs joueurs très costauds, surtout Skelton ".

Un essai pour une place en finale

Nous sommes à la 74ème minute. Ihaia West propose un joli jeu au pied pour Leyds, qui est finalement poussé en touche. Les Rochelais ont l'avantage. L'occasion de tenter une pénalité bien placée pour récolter trois points de plus. La Rochelle fait le choix de la touche. Le lancé est assuré par Bosch à moins de 10 mètres de la ligne. Un ballon porté et Will Skelton qui vient se greffer à ce maul. Le deuxième ligne se détache pour terminer en force.

Will Skelon finit en beauté avec un essai qui scelle la victoire des Rochelais et leur permet de se qualifier en finale de Champions Cup. L'international australien a remporté le défi physique en ne faisant aucun cadeau au Leinster.

Par Manon Moreau