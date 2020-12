Patrice Collazo (manager général de Toulon, vainqueur 26-14 à domicile contre Sale): "On leur a laissé le monopole du ballon dans les dix dernières minutes mais on a contrôlé pendant 70 minutes. Sale a aussi le droit d'être bon. Je regrette juste les deux grosses séquences où on ne score pas. C'est un peu dommage. Je suis content de la performance qui est dans la continuité par rapport au week-end dernier. L'équipe est de plus en plus consistante. Quand on a voulu faire des séquences, on a réussi à passer plusieurs fois. C'est le travail pendant la semaine qui paie. On a fait un match abouti le week-end dernier. Ce soir, on a mis la barre un peu plus haut même si on n'a pas assez concrétisé sur nos temps forts. Au bout de deux ans, Gabin Villière ne nous étonne plus. Il a gagné ses duels. Il est aussi entré dans un collectif qui l'a mis dans de bonnes conditions".

Gabin Villière (trois-quart aile gauche de Toulon, auteur d'un essai contre Sale): "On a réussi à dominer la partie pendant 65 minutes. Derrière, ils ont commencé à plus jouer et à jouer dans notre dos. On est allé chercher les points pour assurer la victoire avant. Ça permet d'avoir une victoire propre même si on n'a pas le bonus. C'est bien de ne pas se faire peur en fin de match. On a préféré assurer le score pour aller chercher un peu plus mais ils ont été coriaces pendant 80 minutes. Sur le plan personnel, ça fait du bien de revenir en club et de se mettre au niveau des joueurs et de retrouver Mayol. Sur mon essai, je m'attendais à ce que Louis Carbonel tape un coup de pied pour lui ou pour moi, donc je me suis rapproché de lui. Il récupère le ballon et il n'y a plus qu'à accélérer pour finir dans l'en-but".

Paul Deacon (entraîneur de Sale): "On a fait quelques erreurs mais je suis fier de notre performance. A 26-0 à la 66e minute, on aurait pu arrêter de jouer mais on a continué. On a raté quelques opportunités de marquer. Nous n'avons pas de regret. J'étais content de la préparation durant la semaine. C'était mon choix de ne pas faire débuter Faf De Klerk. Je voulais donner du temps de jeu à Will Cliff. Faf a débuté à chaque fois et je pensais qu'il pouvait apporter de l'énergie en deuxième période".