"Nous essayons d’avoir un mélange de tradition et de nouveauté. Nous devons nous tourner vers tous les supporters. Nous envisageons de nouveaux territoires. Nous ne sommes pas allés en Italie, au Portugal, à Bruxelles, en Allemagne, à Amsterdam". Les mots d'Anthony Lepage, directeur général de l'EPCR, ont lancé la saison de Champions Cup. Après le tirage au sort des poules en juillet dernier, l'institution en charge des Coupes d'Europe veut élargir son spectre européen.

L'EPCR veut également s'inspirer du Top 14 en réunissant les deux demi-finales dans un même lieu. Le but est simple : donner aux supporters européens et sud-africains l'opportunité de se retrouver dans une ville et partager la ferveur des phases finales. " Si cela peut nous aider à remplir un stade et que les fans peuvent planifier leur voyage, c’est une possibilité. Certains projets sont ambitieux, mais nous sommes dans une phase où il n’y a pas de limite. Nous travaillons avec les Ligues, c’est très important. Nous avons nos propres intérêts, notre propre ADN, mais si nous respectons cela, il n’y a pas de limite" indique Anthony Lepage, soucieux d'accentuer l'arrivée des Sud-Africains en Champions Cup.

" Une finale en Afrique du Sud ? Une évolution naturelle "

Pour la première fois dans l'histoire des Coupes d'Europe, des franchises venues de la nation arc-en-ciel affronteront les meilleures équipes du Vieux Continent. Une marche de plus dans l'intégration des clubs sud-africains dans l'hémisphère nord puisque depuis deux saisons, certains d'entre eux participent à l'United Rugby Championship, héritière de la Ligue celte.

À terme, l'EPCR ne ferme pas la porte à l'organisation d'une finale en Afrique du Sud. "Anthony Lepage a par ailleurs indiqué qu’un week-end de finale en Afrique du Sud constituerait une évolution naturelle" indique le communiqué.

Damian Willemse et les Stormers retrouveront notamment Clermont cette saison.Icon Sport

"J’aimerais montrer que ce territoire a besoin d’amour, car c’est une terre de rugby. En tant qu’Européens, nous pouvons apprendre des Sud-Africains. Nous aurons de très beaux affrontements sur le terrain, ce qui constitue une énorme excitation. Les Français, les Anglais et les autres diront" c’est notre tournoi et nous ne voulons pas que les Sud-Africains le gagnent". C’est excitant ", a conclu le Directeur général de l’EPCR.

Pour rappel, la finale de la Challenge Cup et de la Champions Cup auront lieu à Dublin, le samedi 20 mai 2023. Comme la saison passée, deux poules de douze équipes ont été constituées pour la "Coupe d'Europe".