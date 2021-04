Le résumé : un essai et tout s'enflamme

Le match a d'abord commencé par un round d'observation, les deux équipes ne parvenant pas à enchaîner les temps de jeu dans un premier quart d'heure pollué par une indiscipline monstre. C'est bien simple, en première période, Rochelais et Mancuniens ont été sanctionnés à 13 reprises. Finalement, il fallut attendre un premier éclair pour que le tout se décante. Après une superbe action des Rochelais, West trouvait Vito au pied. En bout de ligne, le Néo-Zélandais servait, lui, parfaitement Alldritt d'un offload génial pour le premier essai de la partie (11-6, 30e).

À parti de là, le jeu s'est ouvert et La Rochelle a profité de sa puissance collective et du talent de ses individualités pour prendre le match à son compte. Leyds d'une interception controversée, Rhule de par sa vitesse et son aura, mais aussi Doumayrou permettaient aux leurs de se détacher au score. Le premier des deux essais de Rhule, en tout début de seconde période, faisait l'effet d'un coup de massue sur la tête des Sharks qui, sonnés, ont été incapables de réagir. La Rochelle s'imposait brillamment au final (45-21), après un cinglant 27-5 en seconde période.

Le fait : la puissance rochelaise a fait la différence

Les Sharks et leurs nombreux Sud-africains ont subi plein fer la puissance des Jaune et Noir. D'abord, c'est dans le jeu que les avants rochelais ont montré toutes leurs aptitudes. Des charges dévastatrices des "surhommes" Will Skelton (2,03m, 140kg) et Uini Atonio (1,96m, 145kg), du dynamique Pierre Bourgarit, mais aussi de la troisième ligne Alldritt - Vito - Gourdon, ont mis l'équipe sur de bons rails. Pire: lors de la première mêlée, à la 20e minute, que l'on se rend compte de la force monstre de ce pack rochelais. Atonio, Wardi et les leurs ont tout simplement fracassé le huit de devant anglais.

Cette démonstration de force s'est reproduite d'ailleurs quasi-systématiquement, lorsqu'une mêlée était ordonnée. Les hommes de Jono Gibbes ont donc profité de cette supériorité pour multiplier les ballons portés et les charges frontales. En plus de la mêlée, les Maritimes n'ont perdu aucune de leurs treize touches et ont gratté un nombre impressionnant de ballons. Le succès de La Rochelle est donc en grande partie dû à sa puissance et les larmes de Faf De Klerk traduisaient l'impuissance des Anglais cet après-midi.

Le joueur : Rhule voit double

Raymond Rhule n'a raté qu'une chose dans son match: sur le premier essai des Sharks, il se laissait déborder défensivement par McGuigan. À part ça, l'ailier ou centre sud-africain a réalisé une prestation de haut-vol. Des courses tranchantes, une défense sérieuse et surtout plusieurs actions décisives. À lui seul, il a réduit à néant les ambitions des Sharks en seconde mi-temps. D'abord grâce à une percée plein champ juste après la reprise, après une action en première main et un retour intérieur parfait de West. Il se faufilait dans la défense et se jouait de Hammersley avec une feinte de passe pour filer à l'essai.

L'en-but des Sharks, il le revoyait seulement 10 minutes plus tard. Brice Dulin tapait un jeu au pied dont le rebond trompait un Hammersley pas exempt de tout reproche. Et Rhule surgissait. Tel un footballeur, il poussait le ballon de l'extérieur du pied et se défaisait de l'arrière adverse pour finalement faire le break dans le match. Bouillant, le 11 rochelais s'illustrait aussi lors du premier essai de Doumayrou, en réalisant une passe après-contact sous forme de passe décisive.

Avant que Rhule ne frappe, les Sharks n'étaient qu'à deux points des Rochelais. Finalement, les Anglais se sont retrouvés assommés et distancés. Rhule veillait même personnellement à ce que les joueurs de Sale ne marquent pas un essai de plus, en interceptant in-extremis une passe devant sa ligne dans les dernières minutes.

La question : l'essai de Leyds était-il valable ?

Nous jouons ici la 37e minute, et La Rochelle est accrochée par les Sharks à Deflandre (11-9). Rien n'est joué, et ce sont d'ailleurs les Anglais qui ont le ballon avec leur demi de mêlée star, Faf De Klerk. Le Sud-Africain voit un coup à jouer petit côté et veut négocier le "deux contre un" sur la line médiane. Mais Dillyn Leyds sent l'action et intercepte en deux temps, avant de résister au retour d'un Anglais. Au ralenti, on s'aperçoit que l'ailier rochalais fait l'effort de casser son poignet pour ramener la balle vers son camp, mais que c'est la jambe de De Klerk qui fait que le ballon part en arrière. Une situation litigieuse dans laquelle l'interprétation de la vidéo a bien sûr un impact énorme. Au final, M.Brace ne donne pas en avant et accorde l'essai. Dès lors, les Rochelais se sont envolés.

