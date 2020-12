Le résumé : Le Munster à l'usure

Parfaitement lancé après avoir inscrit quatre essais en 25 minutes, Clermont s'est incliné face à des joueurs du Munster qui ont renversé les Auvergnats au fur et à mesure du match. Pourtant devant au score durant une grande partie du match et avec un écart important de 19 points avant la demi-heure, les Munstermen ont su réagir grâce à un essai de Haley et surtout grâce à la botte de Hanrahan qui a ramené petit à petit les Irlandais au score.

Sevrés de ballon dans le second acte, les Clermontois ont trop souvent été pénalisés (17 pénalités concédées) pour remettre la pression au Munster qui prend le contrôle du match. En passant devant au score pour la première fois du match à dix minutes du terme de la rencontre avec un essai de Stander, les Irlandais enfoncent même l'ASM avec un troisième essai à la 77e. La transformation réussie d'Hanraham sort les Auvergnats du bonus défensif. Cette défaite est la première contre une équipe étrangère en Coupe d'Europe de Clermont à domicile depuis 2008 et une défaite alors contre le grand Sale.

Le chiffre : 26

C'est le nombre de secondes qu'il a suffi à Clermont pour marquer son premier essai de la rencontre. Dès le coup d'envoi tapé par Camille Lopez, les joueurs du Munster ratent la réception et commettent un en-avant. Le demi d'ouverture de l'ASM crée un point de fixation avant que Sébastien Bézy transforme le jeu pour George Moala qui décale Peceli Yato. Le deuxième ligne clermontois du jour, perfore la défense grâce à deux raffuts parfaitement exécutés avant de réaliser une passe au contact parfaite sur sa gauche pour Alivereti Raka qui n'a plus qu'à aller aplatir.

L'homme du match : JJ Hanrahan

Le demi d'ouverture a porté le Munster ce soir. Avec l'aide précieuse de la puissance de ses avants, JJ Hanrahan a été parfait face aux perches ce soir contre Clermont (9/9). Son 100 % au pied à d'abord permis au Munster de recoller au score avec des pénalités puis il a aussi parfaitement transformé les trois essais irlandais. C'est d'ailleurs la dernière transformation du demi d'ouverture qui sort les Clermontois du bonus défensif.

Champions Cup - JJ Hanrahan (Munster)Icon Sport

La question : Les joueurs de Clermont se sont-ils vus trop vite trop beaux ?

Avec quatre essais inscrits et le bonus offensif en moins de 25 minutes, les Clermontois ont réalisé un départ parfait. Mais petit à petit les joueurs irlandais sont revenus au score et ont finalement renversé la situation pour créer la surprise à Marcel-Michelin. Dans cette rencontre, Clermont a perdu ces moyens au fil du match et a laissé le ballon aux joueurs du Munster qui n'en demandaient pas tant.