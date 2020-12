Le résumé : Montpellier n'a pas tenu

Le MHR, dès le début de la partie, s'est grandement compliqué la tâche. Au bout de seulement huit minutes de jeu, Henry Immelman est sanctionné par Andrew Brace d'un carton rouge pour un plaquage haut. Dès lors, les Wasps vont accélérer et marquer deux essais en première mi-temps. Il aura quand même fallu attendre la 24ème minute pour voir Alfie Barbeary marquer le premier essai des siens avant d'être rapidement imité par Gaskell. Mais une interception de Lozowski va permettre au MHR de recoller à 12-7 à la pause.

Mais le début de deuxième mi-temps des Cistes va être très encourageant. Ils vont même passer devant grâce à un essai de Reilhac mais la réponse rapide d'Odogwu va vite calmer les intentions des Français. Barbeary va même inscrire un doublé avant une dernière réalisation d'Atkinson au bout du temps réglementaire. Les Wasps l'emportent 33-14 et empochent cinq points tandis que le MHR fait chou blanc avec un zéro pointé sur ses deux premières échéances.

Le fait du match : Immelman voit rouge bien trop vite

S'il fallait retenir un fait majeur dans cette rencontre, ça serait bien sûr cette huitième minute de jeu. Alors qu'Henry Immelman est à la réception d'une chandelle, le choc à la retombée avec Will Porter, le demi de mêlée anglais, va être impressionnant. L'arbitre de la rencontre, M. Brace, va consulter la vidéo pour définir la gravité du geste.

Et sur les images, Immelman pouvait peut-être déjà prédire sa sentence. En effet, l'épaule du joueur sud-africain va heurter de plein fouet le visage de son adversaire. Pourtant, le joueur du MHR va tout de même faire l'effort de se baisser. Mais cela sera insuffisant. Un plaquage haut directement au niveau du visage et Montpellier se retrouvait à 14 contre 15 au bout de meêm pas dix minutes de jeu. Difficile d'espérer quelques chose dans ces circonstances.

Le joueur : Barbeary, un énième 8 anglais

On connaissait Billy Vunipola, le joueur des Saracens, il y a également Alex Dombrandt qui impressionne avec les Harlequins mais aussi Sam Simmonds qui est une véritable machine à marquer chez les Chiefs d'Exeter. Le rugby anglais est fier de vous présenter un nouveau troisième ligne centre qui semble plein de promesses : Alfie Barbeary. À seulement 20 ans, il est né le 5 octobre 2000, le puissant joueur des Wasps a encore impressionné ce soir avec un gabarit déjà bien solide (1m87 pour 116 kilos).

Toujours dans l'avancée et en permanence collé au ballon, Barbeary a fait beaucoup ce soir. Preuve en est avec son doublé. Sur les deux essais, Barbeary va être à la conclusion de grosses phases de pick and go de la part des hommes de Coventry. Cependant, son carton jaune reçu à la 66ème illsutre la marge de progression qu'il reste à celui qui est passé par Nottingham pour pourquoi pas postuler à un poste au sein du XV de la Rose. Mais encore une fois, c'est un numéro 8 qu'il faudra surveiller.

La question : Le MHR aurait-il pu mieux faire ?