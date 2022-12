Killian, on imagine que le vestiaire a dû être submergé de bonheur après cette victoire de prestige…

Évidemment, moi je vois cette compétition comme une épreuve de prestige. Faire ma première en Champions Cup au Michelin c’est incroyable. Je suis fier du groupe. La première période a été un peu compliquée, on a joué un peu individuellement, mais en seconde mi-temps tout le monde a réagi. On a su se retrouver et on s’est dit les bonnes choses à la pause.

C’est-à-dire ?

On a parlé de mettre beaucoup plus d’agressivité et d’intensité en défense. Et surtout, il fallait mieux occuper le terrain parce qu’en première période on a beaucoup joué dans notre moitié de terrain. Au final on a bien renversé la pression chez eux donc c’est positif.

Est-ce que vous vous attendiez autant à dominer en seconde période ?

En tout cas c’était l’objectif ! Il ne fallait concéder aucun point mais on a senti qu’on était beaucoup plus présents qu’eux physiquement en fin de rencontre. Dans les duels, dans l’énergie, on était au-dessus.

Champions Cup - Clermont a étouffé les Stormers en deuxième période, pour s'imposer 24-14Icon Sport

Votre domination dans le combat vous a-t-elle tout de même surprise quand on connaît la densité des Stormers ?

On a fait preuve d’un énorme cœur ce soir. Le groupe s’est retrouvé sur les fondamentaux, cela nous a fait énormément de bien. Ça fait un plaisir fou et je pense que cette victoire présage de bonnes choses.

Est-ce le match référence que vous attendiez ?

C’est une rencontre qu’on a préparé avec impatience. On voulait se frotter au haut niveau mondial, on était prêt et c’est vraiment une victoire qui va nous faire rebondir et qui va nous donner du baume au cœur.

Qu’avez-vous pensé de l’ambiance du Michelin ?

Il est toujours bouillant de toute façon ! Que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup on a des supporters incroyables à tous les matchs qui sont toujours derrière nous. On voulait les récompenser ce soir et j’espère qu’on les a fait vibrer ce soir !

Vous avez dû rentrer à la huitième minute et vous vous avez été élu homme du match, quelle est votre regard sur votre prestation ?

Je crois qu’on doit tout le temps être prêt à rentrer quand on est remplaçant… surtout quand il fait froid comme aujourd’hui ! Je suis homme du match certes, mais ça reflète surtout la performance collective et les efforts qu’on a fournis. Je me suis vraiment senti soutenu par les leaders du groupe, que ce soit Arthur Iturria, Sébastien Vahaamahina, Yohan Beheregaray… ils étaient tous présents ce soir et tout cela a tiré le groupe vers le haut.

Propos recueillis par Clément Labonne