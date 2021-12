Quel est votre sentiment après cette large défaite ?

On s'est bien battus, on a tenu au maximum. En revanche, c'est vraiment dommage d'avoir encaissé cet essai au retour des vestiaires, en tout début de deuxième mi-temps. J'aurais bien aimé savoir quel match cela aurait été si nous étions parvenus à sortir correctement de notre camp. Je pense que si on les avait fait douter à la 60ème, ils l'auraient eue mal, même si physiquement, ils nous ont dominés en fin de match. On retiendra donc notre prestation en première mi-temps, et on va apprendre sur ce début de deuxième acte qui nous a été fatal.

L'autre point positif est que vous avez vu le retour de plusieurs joueurs importants, comme Guirado, Capelli ou Galletier ?

Ce soir, ce match devait nous permettre de donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas trop eu ou qui revenaient de blessure. Comme vous l'avez dit, il s'agit de joueurs importants, d'expérience qui vous nous faire du bien et renforcer la concurrence. On a vu que malgré leurs longues absences, ils étaient au niveau ce soir, même si physiquement, on a eu du mal en deuxième mi-temps.

Ne vous êtes-vous pas senti impuissants en voyant les avants d'Exeter avancer constamment ?

Oui, on se sent impuissants... Exeter, c'est le haut niveau. C'est puissant, structuré, physique. Ça fait mal. On a su tenir en première mi-temps, car on les a tenus chez eux tout en tenant le ballon, mais quand ils ont remis la main dessus... Je pense qu'on les reverra en phase finale.

Avez-vous vraiment senti la différence avec le Top 14 ?

En première mi-temps, nous avons appliqué notre plan de jeu de Top 14, avec une grosse mêlée, des ballons portés et de l'occupation. Ça les a surpris. Après, concernant la deuxième mi-temps... C'est vrai que je n'ai pas vécu cette année de telles séquences en Top 14, où les adversaires arrivent toujours à deux ou trois pour gagner du terrain en permanence... Je n'ai pas vu leur équivalent en Top 14 en matière de puissance physique.