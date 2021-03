N’est-ce pas complexe de switcher des Bleus au Stade Toulousain avec à chaque fois, de telles grandes échéances ?

On est content de la performance d’ensemble du groupe France lors des 6 Nations, même si on aurait aimé une autre fin. On est encore jeunes et il y a beaucoup de travail à réaliser. On a pris beaucoup de plaisir durant près de deux mois avec l’équipe de France. Après, c’est très agréable aussi de retrouver son club et ses habitudes. Il y a même un peu d’excitation et c’est cool de revenir à Toulouse. Tout le monde nous remet dans le bain rapidement. En tout cas, que ce soit sur les plans physique ou mental, je vais très bien.

Que penser de votre prestigieux adversaire du Munster ?

C’est quasiment la moitié de l’équipe d’Irlande avec un jeu mis en place qu’on connait. C’est une super équipe, devant, derrière, en conquête et qui sait sortir proprement de son camp. Ce qu’ils font, ils le font très bien, le tout dans un stade incroyable pour jouer au rugby. On s’est préparé en conséquence avec de bonnes séances d’entraînements. C’est un gros défi qui nous y attend et nous allons essayer de rivaliser du mieux possible.

Les nombreux internationaux toulousains ont-ils gagné en certitudes après avoir battu l’Irlande en Irlande lors du dernier Tournoi des 6 Nations ?

Des certitudes, on ne peut jamais en avoir car personne n’est sûr de rien avec un match de rugby. Après, gagner à l’extérieur chez de grandes équipes est toujours bénéfique pour le mental ou la confiance du groupe. La seule chose dont on peut être sûrs, c’est l’engagement et l’état d’esprit que nous proposerons samedi.

" Les rucks avant de jouer à la baballe "

Le Munster et le Stade Toulousain ne proposent pas le même jeu ou les mêmes stratégies. Ces facteurs vont-ils être prépondérants ?

La stratégie est importante mais il s’agit aussi de respecter l’adversaire en mettant les choses dans l’ordre. Et il y a tout un travail sur le jeu d’avants ou les rucks à effectuer si l’on veut mettre les trois-quarts dans de bonnes dispositions, penser à jouer à la baballe ou espérer faire quelque chose.

Vos trois-quarts sont décimés. Vous avants aurez-vous une responsabilité supplémentaire ?

On a toujours une forte responsabilité vis-à-vis de nous-même ou de nous trois-quarts. Je ne sens pas une responsabilité supplémentaire mais je sais qu’il nous faudra être au rendez-vous.

Vous allez aussi retrouver lors de cette rencontre Wayne Barnes, l’arbitre anglais du dernier France – Ecosse. Est-ce que cela peut avoir son importance ?

C’est un super arbitre, clair sur sa communication. Il arrive aussi à parler un petit peu français. On verra bien lors du match et selon qui sera capitaine aussi, sachant que Jerome Kaino parle très bien anglais.

N’est-ce pas perturbant que le format des Coupes d’Europe ne cesse d’évoluer, même en cours de saison ?

On se doutait bien qu’avec le covid, les scénarios pourraient évoluer et qu’on n’aurait pas trop le choix. Cette saison encore davantage, c’est difficile de se projeter au-delà du match suivant. On est content de faire partie de cette grande compétition et de pouvoir la disputer dans cette conjoncture.