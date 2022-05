"On savait que, dans les prolongations, la moindre erreur pourrait être fatale, a-t-il avoué. Il y avait beaucoup de stress mais nous étions déjà contents du match et de son contenu. A part espérer que les pénalités passent pendant la séance de tirs aux buts, on ne peut rien faire d'autre... C'est triste pour le Munster et il faut rester humble par respect pour cette équipe, mais nous sommes heureux. Il va falloir vite récupérer car une nouvelle grosse échéance nous attend. Ce sera encore un grand défi. On va continuer à s'accrocher au maximum. Il faudra se régénérer. On en a ch... sur ce match mais, le Munster, ce n'est pas n'importe qui."