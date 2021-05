Avant une finale 100% française, à Twickenham, le 22 mai prochain, l'EPCR a annoncé la short-list pour le “Joueur Européen de l'année". Antoine Dupont, Jerome Kaino et Julien Marchand représenteront Toulouse alors que Gregory Alldritt et Will Skelton, monstrueux face au Leinster en demi-finale, porteront haut les couleurs de La Rochelle.

Qui succèdera à Sim Simmonds, lauréat l'an passé ? Vous pouvez dès à présent voter pour désigner votre joueur favori pour ce titre.