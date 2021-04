Qu’est-ce que les séances vidéos vous ont appris de cette équipe de La Rochelle ?

Avant tout, que c’est une très belle équipe. On a pu noter quelques points importants lors de l’analyse vidéo, mais ce que l’on a surtout relevé, c’est la capacité qu’ont les joueurs rochelais à se mettre en position de scorer à tout moment. Même lorsque le match est serré et qu’ils n’ont que des bribes d’occasions, ils parviennent quand même à marquer trois ou quatre essais. C’est donc un vrai défi pour nous.

Jonathan Sexton sera absent dimanche , qu’est que cela change de votre côté ?

Il est vrai que c’est décevant de savoir que l’un des meilleurs joueurs au monde ne sera pas avec nous sur le terrain. On aurait bien sûr aimé pouvoir le compter dans nos rangs, mais pour le remplacer nous avons Ross Byrne, qui est aussi très bon ! Au final, on n’y perd pas trop au change parce que Ross a vraiment montré de très belles choses avec nous.

Face à Sale, au tour précédent, La Rochelle s’était appuyée sur une troisième ligne constituée de Kevin Gourdon, Gregory Alldritt et Victor Vito. Qu’attendez-vous du combat qui va vous opposer à eux ?

Cette troisième ligne est impressionnante. C’est peut-être l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure de la compétition. J’ai beaucoup observé les performances de Gourdon et d’Alldritt, et ce sont des joueurs incroyables. Vito est aussi très puissant. Il peut réaliser des choses vraiment magiques. Après, il ne faut pas non plus oublier Wiaan Liebenberg, qui sera sur le banc, j’imagine… On s’attend donc à un combat vraiment rude.

Le Leinster a disputé de nombreuses demi-finales de Coupe d’Europe. Pour le Stade rochelais, c’est une première. Pensez-vous que l’expérience puisse faire la différence ?

Évidemment, avoir l’expérience des demi-finales, c’est important. Mais pour nous, cela reste un match à l’extérieur, et en France de surcroît. Que ce soit une demie ou pas, c’est toujours un gros affrontement.

La Rochelle compte néanmoins dans ses rangs quatre Français qui étaient de la victoire à Dublin en février dernier , ça pourrait leur donner de la confiance ?

Beaucoup de leurs joueurs ont déjà, soit battu le Leinster, soit battu l’Irlande. Nous sommes conscients du danger qu’ils peuvent amener. Très certainement, la confiance sera présente de leur côté. En même temps, ils sont deuxièmes du Top 14 avec une rencontre en moins. Certes, ils ont moins d’expérience que nous, mais nous sommes loin d’ignorer leurs forces.

Champions Cup - Josh van der Flier (Leinster)Icon Sport

James Ryan et Garry Ringrose seront normalement de la partie (ils sont revenus de blessure lors du match perdu face au Munster le week-end dernier N.D.L.R.). Quelle est l’importance de ces joueurs pour votre équipe ?

Ils performent vraiment très bien. Ce sont de vrais leaders dans le groupe, d’ailleurs, ils ont été capitaines par le passé. Ils sont dans l’équipe depuis très jeunes, et malgré leur jeunesse (respectivement 24 et 26 ans N.D.L.R.), ils apportent énormément d’expérience au groupe. Ces deux-là sont des joueurs de classe mondiale et c’est super de les avoir de retour parmi nous.

C'est une habitude de voir le Leinster se hisser au moins jusqu’en demies, peu importe la compétition. Comment arrive-t-on à garder cette culture de la gagne au quotidien ?

On a eu des bonnes périodes ces dernières années, de superbes réussites. Cela fait qu’à chaque début de saison, les attentes sont élevées de la part de tout le monde, que ce soit en Pro 14 ou en Champions Cup. Et quand on voit quotidiennement la qualité des jeunes joueurs qu’il y a au Leinster, on se doit de bien s’entraîner. Ça pousse tout le monde à donner son meilleur pour être retenu le week-end.

D’un point de vue personnel, vous avez réalisé une bonne performance avec l’Irlande face à l’Angleterre lors du dernier Tournoi. Même chose contre Exeter en quarts de finale de Champions Cup. Le groupe retenu pour la tournée des Lions britanniques et irlandais sera annoncé prochainement, on imagine que ça vous motive…

J’avoue être très satisfait de mon rugby actuellement. Mais je me dois d’être en forme, car il y a une grosse concurrence au Leinster ainsi qu’en équipe d’Irlande. En ce qui concerne les Lions, honnêtement, je n’y ai pas encore trop réfléchi. Je me focalise plutôt sur ce qui nous attend dimanche, à La Rochelle.