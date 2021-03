Si aujourd’hui la situation ne pousse pas à l’optimisme, le département des Alpes-Maritimes, très proche de celui-ci des Bouches-du Rhône, fait partie des 16 départements reconfinés, du côté des instances dirigeantes, on tient à ce que celles-ci puissent se dérouler dans la cité phocéenne, théâtre contemporain des grandes fêtes du rugby. A ce jour, on compte d'ailleurs 40 000 détenteurs de billets pour assister aux rencontres. Le scénario privilégié, si les conditions sanitaires et de sécurité ne permettaient pas la tenue des deux finales aux dates prévues, serait celui d’un report en 2022, sensiblement aux mêmes dates et toujours à Marseille.

Les discussions entre l’EPCR, la LNR, l’Olympique de Marseille et les autorités locales devraient déboucher sur une décision vraisemblablement avant le début des phases finales qui se débuteront le 2 avril.