"Tout va bien" introduit Ugo Mola en conférence de presse d’avant-match. Le Stade toulousain dispute sa troisième demi-finale européenne consécutive, caracole en tête du Top 14, et a les yeux rivés sur sa mission Europe. L’effervescence, l’excitation et la tension de ces si précieux matchs couperets n’échappent pas au coach rouge et noir. L’entraîneur grisonnant évoque d’ailleurs un déclic depuis la victoire au Munster, en huitième de finale. " Depuis ce match là, le groupe a changé d’état d’esprit. On sent plus de concentration et d’intensité dans les séances d’entraînement."

Un constat partagé par Jérome Kaino, pour qui les confrontations à l’extérieur en terrain hostile se sont révélées fondatrices pour le groupe. " Les matchs en Ulster, au Munster et même à Clermont nous ont forgées. C’est véritablement durant ce genre de rencontres, que l’on a le plus appris sur nous-mêmes. Notre état d’esprit s’est de plus en plus solidifié et aujourd’hui c’est bénéfique pour tout le monde, surtout les jeunes. "

La "génération incroyable" doit être au rendez-vous

Les derniers matchs ont indéniablement mis en évidence le réservoir doré des Rouge et Noir. La profondeur de l’effectif toulousain enchante Ugo Mola, qui ne tarit pas d’éloges sur son effectif. "Je pense qu’ils sont une génération incroyable et qu’ils ont cette capacité à renverser des situations difficiles. Et avec ce genre de groupe, ce serait dommage de passer à côté. Avec l’exemple de Yoann Huget, on sait qu’une carrière va très vite et que lorsqu’une opportunité se présente, il faut la saisir." Incroyable certes, mais les joueurs de ce Stade toulousain savent que le seul moyen pour eux de marquer l’Histoire est d’aller loin en Europe.

Le Leinster en 2019, puis Exeter l’année passée ont privé les Rouge et Noir d’une première finale continentale depuis 2010, date du dernier sacre haut-garonnais. " Contre le Leinster il n’y a rien à dire, par contre nous sommes sortis frustrés face à Exeter en raison de nos difficultés de préparation, et l’on compte bien évacuer cette frustration samedi. Pour passer ce cap des demis, il faut tout maîtriser : notre jeu, l’adversaire, la pression…" Deux échecs à la nature bien différente, avant d'affronter Bordeaux-Bègles, novice à ce stade de la compétition.

" L’UBB ? C’est très dense… "

Maîtriser, les Toulousains savent faire. Leurs dernières sorties contre le Munster, Clermont et le Racing 92 en sont les témoins. En face du quadruple champion d’Europe se dresse la novice bordelo-béglaise. Le talonneur Julien Marchand évoque les points où les Toulousains devront faire plus que rivaliser avec l’UBB : "On connaît cette équipe très dense devant et derrière avec des meneurs qui savent guider. On sait à quoi s’attendre en terme d’intensité, et de combat physique ». La variable physique sera sans nul doute celle qui fera basculer la rencontre.

Pour rappel, les hommes de Christophe Urios n’ont pas joué depuis leur quart européen remporté face au Racing, le 4 avril. Mais le pragmatique coach toulousain ne manque pas de noter les nombreuses menaces bodrelaises : "Lam, Petti, Matthieu Jalibert… Bordeaux ne se trompe que très rarement ces dernières années en termes de recrutement." D’ailleurs, Ugo Mola ne manque pas de préciser que son poulain Romain Ntamack est tout sauf perturbé dans ce duel contre Jalibert, "loin de là même."

Le Stade toulousain n’a pas le droit à l’erreur et chacun dans le club semble être conscient qu’un troisième échec consécutif en demi-finale serait une réelle déception. On ne sait jamais quand le prochain train repasse.

Par Clément LABONNE