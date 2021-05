Gavin Coombes

Munster - 23 ans - 1m98 - 110kg - Irlande

Le Munsterman n’a pas pu emmener son équipe au-delà des huitièmes de finale, mais qu’est-ce qu’il aura été précieux ! Gros porteur de balle, le troisième ligne est parvenu à mettre son équipe dans l’avancée à de nombreuses reprises, notamment par le biais de ses charges au ras. C’est d’ailleurs en puissance qu’il inscrit deux essais face au Stade toulousain, lors de la phase finale. Avec trois réalisations en autant de matchs joués, il a confirmé son statut de troisième ligne scoreur (8 essais en championnat également). Un joli potentiel à surveiller lors de la prochaine édition.

Josh van der Flier

Leinster - 28 ans - 1m83 - 102kg - Irlande

Ce travailleur de l’ombre aura bien aidé la province irlandaise à rejoindre le dernier carré de la compétition. Et s’il n’a pas pu offrir au Leinster une nouvelle finale de Champions Cup, le flanker international (26 sélections) aura marqué l’édition 2021 de son empreinte, ainsi que les joueurs qui ont eu le malheur de croiser son chemin. Durant les 320 minutes passées sur les pelouses européennes, van der Flier a impressionné par ses placages dévastateurs (65 !) ainsi que par son gros abattage dans les rucks.

Guido Petti

Union Bordeaux-Bègles - 26 ans - 1m94 - 110kg - Argentine

Après deux matchs de Challenge Cup en guise de mise en bouche, le Puma est passé aux choses sérieuses pour ses premiers pas en Champions Cup. Grâce à son activité, Petti a pesé sur les défenses adverses. Solide et accrocheur à l’image de son équipe bordelo-béglaise, il est arrivé jusqu’en demi-finale.

Grégory Alldritt

Stade rochelais - 24 ans - 1m91 - 115kg - France

Dans son style de troisième ligne hyperactif Grégory Alldritt a probablement été le plus performant. Finaliste malheureux de cette Coupe d’Europe, le Rochelais est de loin l’avant qui a été le plus actif avec le cuir (76 ballons joués à la main). Le casque vissé sur la tête, le bras prêt à éloigner quiconque se présente devant lui d’un raffut, ses percussions ont très souvent fait reculer ses vis-à-vis, qu’il a parfois même martyrisé (11 défenseurs battus). Pas de doute, même lorsqu’il laisse son numéro 8 pour enfiler le maillot floqué du 6, l’international français reste indispensable aux Maritimes. Il est ainsi loin d’être étranger à leur campagne européenne historique.

Kevin Gourdon

Stade rochelais - 31 ans - 1m90 - 103kg - France

Avec ses compères Victor Vito et Grégory Alldritt, Gourdon a complété une troisième ultra-complète. Régulier dans le jeu, celui qui compte plus de 200 matchs avec La Rochelle a parfaitement rempli son rôle de détonateur. Quasiment 150 mètres gagnés ballon en main, 4 franchissements, 4 offloads… L’international affiche de bien belles statistiques pour son poste. Son potentiel offensif a d’ailleurs bien failli mener le club jaune et noir à un premier titre majeur.

François Cros

Stade toulousain - 27 ans - 1m90 - 107kg - France

Dans une équipe toulousaine remplie d’étoiles, Cros n’est peut-être pas le joueur qui étincelle le plus aux yeux du public, mais son importance en conquête et dans le "travail de l’ombre" n’est absolument pas négligeable. Si bien qu’il n’a loupé que dix petites minutes lors des phases finales européennes. Extrêmement rassurant en touche, le natif de Toulouse a été un maillon essentiel de l’assise rouge et noir dans ce domaine, aux côtés des frères Arnold. Il est aussi le troisième joueur à avoir réussi le plus de plaquages dans la compétions. Le succès de son club de cœur en finale lui a finalement permis d’ajouter une bien belle ligne à son palmarès.