George Moala

ASM Clermont - 30 ans - 1m81 - 99kg - Nouvelle Zélande

Battus par le Stade toulousain en quart de finale, les Clermontois ne déméritent pas et ont su montrer qu'ils avaient leur place à l'européenne. Parmi eux, il y en a un qui demeure titulaire indiscutable, c'est bien George Moala. Sur cette édition de la Champions Cup, le centre a joué les 80 minutes de l'ensemble des matchs, soit 320 minutes au total. Ses pointes de vitesses, sa puissance et ses raffuts ont souvent fait la différence. Ballon en main Moala sait se libérer des situations de jeu compliquées pour saisir la moindre opportunité qui se présente à lui.

Robbie Henshaw

Leinster - 27 ans - 1m93 - 99 kg - Irlande

Cette année, l'aventure du Leinster s'est arrêtée en demi-finale face au Stade rochelais. Malgré cette défaite irlandaise (23-32) Robbie Henshaw (cadre de la sélection nationale irlandaise) a une nouvelle fois prouvé qu'il faisait partie des indispensables de cette équipe du Leinster. Le centre de 27 ans est un joueur qui fait du bien en attaque mais aussi en défense. Henshaw fait partie de ses joueurs, à la fois solide à l'impact, qui ne laisse pas passer grand monde et rapide malgré ses 99kg et ses 1m93. Un joueur complet, qui apporte un véritable plus au Leinster.

Pita Ahki

Stade toulousain - 28 ans - 1m89 - 96kg - Nouvelle Zélande

Grand vainqueur de cette édition, les Toulousains se sont fait remarquer sur les pelouses, Pita Ahki faisant incontestablement partie des meilleurs centres de cette édition 2020/2021. Puissant et rapide, le centre néo-zélandais ne laisse aucunes chances à ses adversaires. Pita Ahki a fait de sacrés dégâts dans les défenses adverses à l'image de ces quelques statistiques : 16 défenseurs battus, 27 plaquages et 31 ballons portés. Il joue un rôle crucial dans la défense toulousaine. Le joueur expérimenté de 28 ans a fait parler sa puissance pour mettre les Toulousains dans l'avancée et leur permettre de concrétiser à plusieurs reprises.

Champions Cup - Stade toulousain - Pita AhkiIcon Sport

Damian de Allende

Munster - 29 ans - 1m91 - 105kg - Afrique du Sud

Pour le Munster, cette édition de la Champions Cup aura été de courte durée. Éliminé par le Stade toulousain en huitième de finale, l'espoir d'un troisième titre européen a volé en éclats. Damian de Allende aura en tout cas le mérite d'avoir tiré son équipe vers le haut lors de ce huitième de finale. Effectivement le Sud-Africain est doté de nombreuses qualités qui ont mis à mal (c'est le moins que l'on puisse dire) la défense toulousaine. À la fois rapide, puissant et solide à l'impact, il est l'auteur de plusieurs percés, dont une qui a permis à Keith Earls de marquer le premier essai de la rencontre.

Levani Botia

Stade rochelais - 32 ans - 1m82 - 103 kg - Fidji

Finaliste historique de cette édition de la Champions Cup, le Stade rochelais ne démérite pas malgré sa défaite contre le Stade Toulousain. Levani Botia fait partie des joueurs qui ont compté tout au long du parcours européen des Rochelais. Présent aussi bien défensivement qu'offensivement, le centre fidjien est un joueur complet avec beaucoup d'expérience. Il marque les esprits notamment grâce à ses nombreux plaquages cassés et à la création de nombreuses brèches dans la défense adverse qui permettent à ses coéquipiers d'avancer. Son agressivité est à la fois une force mais peut aussi lui porter préjudice à l'image de son carton rouge en finale, laissant les Rochelais à 14 contre 15, à la 27e minute de jeu.

Champions Cup - Stade rochelais - Levani BotiaIcon Sport

Zack Holmes

Stade toulousain - 30 ans - 1m75 - 84kg - Australie

Malheureusement privé de cette finale de Champions Cup à la dernière minute (touché aux ischios), le centre australien a tout de même eu le temps de montrer ses qualités sur le terrain. Petit et léger, le gabarit du centre australien est un avantage mais peut aussi être un inconvénient. Zack Holmes est un joueur réactif et rapide, qui se faufile régulièrement dans la défense adverse. Au soutien quand il le faut, il manque rarement les occasions qui s'offrent à lui. Son petit gabarit peut en revanche lui porter préjudice quand il se retrouve face à un colosse comme Botia qui fait près de 20kg de plus que lui.

Henry Slade

Exeter Chiefs - 28 ans - 1m91 - 96kg - Angleterre

Cette année les hommes de Rob Baxter ont été évincés de la Champions Cup en quart de finale contre le Leinster. Initialement formé à l'ouverture Henry Slade a fait évoluer son jeu pour devenir un centre indiscutable à Exeter. Aussi tactique que technique, l'Anglais sait tout faire : placement, vitesse, jeu au pied, attaque, défense, un véritable couteau suisse. Le centre international irlandais n'a donc pas l'habitude de laisser passer la moindre occasion de marquer des points. Redoutable sur le terrain, c'est l'homme qu'il faut avoir dans son équipe pour se distinguer.

Geoffrey Doumayrou

Stade rochelais - 31 ans - 1m86 - 92kg - France

Il a encore une fois montré qu'il faisait partie des joueurs cadres de cette équipe rochelaise. Geoffrey Doumayrou est un joueur d'expérience qui n'hésite pas à prendre des initiatives sur le terrain. Toujours au soutien, sa rapidité lui permet régulièrement de concrétiser, à l'image de son doublé face aux Sale Sharks qui a permis au Stade rochelais de prendre de l'avance au score et de sécuriser cette victoire, synonyme de qualification pour la demi-finale de Champions Cup.