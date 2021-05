Jérôme Kaino

Stade toulousain - 38 ans - 1m96 - 113kg - Nouvelle-Zélande

Comme d'habitude, à la fin, c'est Kaino qui gagne. Le numéro 8 toulousain s'est offert le titre européen avec son club, au terme d'un parcours énorme. Et le Néo-Zélandais a eu un gros impact dans cette réussite. Rassurant sur le terrain, il a fait parler son expérience des matchs tendus pour permettre à son équipe de l'emporter au final. À 38 ans, il s'est montré indispensable.

Victor Vito

La Rochelle - 34 ans - 1m92 - 112kg - Nouvelle-Zélande

Un autre Néo-Zélandais expérimenté, qui a fait toutes ses classes avec Kaino, et qui se retrouve encore dans l'ombre de son compatriote. Victor Vito a pourtant fait ce qu'il a pu dans cette édition, apportant sérénité, technique et physique. Avec 46 plaquages, il est le sixième meilleur plaqueur de la compétition et fait aussi partie de ceux qui ont réalisé le plus de passes après-contact. Un monstre pas récompensé.

Sam Simmonds

Exeter - 26 ans - 1m84 - 103kg - Angleterre

Meilleur marqueur de la saison en Premiership, Sam Simmonds n'a inscrit qu'un essai cette saison en Champions Cup : face à Glasgow lors de la première journée. Mais à l'image du match contre Lyon, le troisième ligne a continué de dominer, aux côtés des tenants du titre. La spécialité ? Les pénalités jouées à la main près de la ligne adverse. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour remporter une nouvelle fois la compétition.

Jack Conan

Leinster - 28 ans - 1m93 - 114kg - Irlande

Le puissant irlandais du Leinster a apporté joué les 80 minutes du quart de finale face à Exeter, et de la demi-finale contre La Rochelle. Il a, comme à son habitude, été envoyé en fer de lance pour martyriser les défenses adverses et gagner du terrain. Malgré la déception de ne pas avoir accroché la finale, Conan a pesé.

Champions Cup - Jérôme Kaino (Toulouse) lors de la finaleIcon Sport

C.J Stander

Munster - 31 ans - 1m89 - 114kg - Irlande

Un monument qui prendra sa retraite à la fin de la saison. C.J Stander a joué sa dernière partition en Coupe d'Europe et est resté un élément central de ce grand Munster. Même il y a cette défaite en huitième de finale contre Toulouse, futur champion, Stander laisse cette impression qu'il pouvait encore donner plus.