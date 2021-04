Vidéo - Nos pronos avec PARIONS SPORT en Ligne 02:50

L’attaque : avantage Cheslin Kolbe

Depuis le début de la saison, Earls et Kolbe ont joué le même nombre dematchs (14). Mais la bombe sud-africaine se révèle bien plus décisive que son futur adversaire irlandais. L’ailier du Stade toulousain a déjà marqué 9 essais dont un doublé face à l’Ulsteren Coupe d’Europe. Cette année encore, le Springbok figure parmiles joueurs les plus utilisés par Ugo Mola. De l’autre côtéKeith Earls ne s’est envolé que quatre fois en terre promise…avec l’Irlande. Dans sa province de naissance, l’ailier n’a pasmarqué le moindre essai cette saison.

La défense : avantage Cheslin Kolbe

La défense : Entre Limerick et le stade Ernest-Wallon, les grandes prouesses défensives ne sont en général pas l'adage de Keith Earls ou de Cheslin Kolbe. Mais comme pour l'attaque, le Sud-Africain semble avoir un léger temps d'avance sur le Celte. Le Springbok a notamment été décisif dans une action décisive lors de la finale de Top 14 2019 face à Clermont. Kolbe avait ce soir-là, plaquer sans ballon Fritz Lee à cinq mètres de la ligne, lui valant un carton jaune, certes, mais évitant surtout un essai potentiel pour les Auvergnats. La finale aurait pu basculer sans l'intervention pleine de malice du petit ailier haut-garonnais.

Chelsin Kolbe, Stade ToulousainIcon Sport

La forme du moment : Keith Earls

Le champion du monde n’a loupé qu’une rencontre depuis septembre dernier, dépannant aux postes d’ouvreur et d’arrière ces dernières semaines en raison de la pénurie d’internationaux.Justement, le tournoi des Six Nations a permis à Keith Earls d’êtreà nouveau décisif pour le XV du Trèfle avec deux réalisationsdans le Tournoi, dont un essai sublime face à l’Angleterre. En face, le toulousain casqué est en panne. Cheslin Kolbe n’est allé qu’une fois à dame depuis le 12 février et un passage dans l'en-but de la Section paloise. La Coupe d’Europe a pour habitude de réveiller les solistes.

Keith Earls, MunsterIcon Sport

Le résultat : 2-1 pour Cheslin Kolbe

Pour Earls comme pour Kolbe, ce huitième de finale est une aubaine rêvée pour contrer ou confirmer les tendances. Pour l'heure, c'est bien le Springbok qui mène la danse mais attention aux tours de passe-passe de l'Irlandais.

Par Clément Labonne