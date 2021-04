En inscrivant 24 points qui ont offert la qualification aux siens face au Racing 92 ce dimanche, Matthieu Jalibert a ainsi signé le plus gros total individuel pour un joueur de Bordeaux-Bègles dans la compétition. Il n'était jamais arrivé non plus qu'un pensionnaire de l'UBB réussisse huit pénalités dans la même rencontre.

Quelques heures plus tard, c'est donc son concurrent chez les Bleus qui a laissé son nom dans l'histoire pourtant très riche du Stade toulousain en Champions Cup. En convertissant sept pénalités dans le même match lors du succès à Clermont, il a effacé le précédent record de six pénalités qui appartenait à David Skrela (à deux reprises) et Jean-Marc Doussain.

Preuve en tout cas de la grande forme actuelle des deux chefs d'orchestre et buteurs du XV de France, ainsi que de leur influence sur leurs clubs. D'autant plus intéressant que ces deux-là vont s'affronter dans trois semaines, en demi-finale de cette Champions Cup. Forcément, leur face à face vaudra le détour.

Sur le podium des meilleurs marqueurs de cette édition

Par ailleurs, les deux joueurs figurent sur le podium des meilleurs marqueurs de la Champions Cup 2020-2021. Matthieu Jalibert est même le leader de ce classement avec 63 points inscrits. Il devance l'artilleur de Sale AJ MacGinty qui totalise 47 points, et donc Romain Ntamack qui en est à 41 points pour sa part.

Des chiffres qui sont toutefois à pondérer et à analyser puisque Jalibert en est à quatre matchs dans la compétition, ce qui fait donc une moyenne de 16,75 points par rencontre pour lui. Ceci quand le Toulousain n'en a disputé que trois (la réception d'Exeter en phase de poule ayant été annulée en raison de cas de Covid-19 dans les rangs anglais), ce porte sa moyenne à 13,67 points par sortie.

Mais il est important d'ajouter qu'il n'était pas le buteur de son équipe lors de la victoire à l'Ulster en ouverture de la compétition puisque l'arrière Thomas Ramos (actuellement blessé) était sur le terrain. Ce dernier pourrait d'ailleurs être de retour pour la demie contre l'UBB. Enfin, si Ntamack a inscrit tous ses points au pied dans cette édition européenne, à noter que Jalibert en est à deux essais sur le plan personnel.